Códice Azcatitlan regresa temporalmente a México

El Códice Azcatitlan regresó temporalmente a México tras casi dos siglos en Francia y permanecerá exhibido hasta diciembre de 2026.

Después de permanecer fuera del país durante casi dos siglos, el Códice Azcatitlan regresó temporalmente a México y desde este jueves se exhibe en el Museo Nacional de Antropología.

El manuscrito forma parte de la exposición “El Códice Azcatitlan: México-Francia, 200 años de amistad”, organizada con motivo del bicentenario de las relaciones diplomáticas entre ambos países.

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La pieza permanecerá en exhibición hasta el 31 de diciembre de 2026. El códice está integrado por 25 folios y reúne alrededor de 500 años de historia del pueblo mexica, desde su salida de Aztlán hasta la conquista de México-Tenochtitlan.

Baltazar Brito Guadarrama, director de la Biblioteca Nacional de Antropología e Historia, destacó la importancia de que un códice original pueda ser visto nuevamente en México.

El funcionario explicó que Francia conserva más de 100 códices y que México mantiene gestiones para recuperar el Azcatitlan y otros documentos considerados patrimonio histórico del país.

La intención es que el manuscrito pueda regresar de manera definitiva a México, aunque esto dependerá de las negociaciones entre ambos gobiernos.

El intercambio forma parte de un acuerdo para realizar exposiciones recíprocas entre México y Francia. Como parte de este convenio, el Códice Boturini también regresará a territorio mexicano a finales de 2026.