¡Cobra 200 pesos por entrar a fiesta de su hija de 3 años!

A través de redes sociales se exhibió la conversación de una mujer que invitaba a su prima al festejo de su hija, pero tenía un costo, así como el regalo

Por: Patricia Agüero

Mayo 15, 2023, 12:00

Una mujer exhibió a una integrante de su familia, específicamente a su prima, por invitarla al cumpleaños de su hija y además cobrarle por asistir, sin contar que pidió un regalo de marca.

La historia fue compartida en redes sociales y se viralizó rápidamente.

La anécdota fue compartida a través de una conversación de WhatsApp, en esta se puede leer qué la anfitriona saluda a su prima con la que, según se puede ver, no se frecuentan o se hablan seguido.

Después de la sorpresa tras saludarse, la anfitriona invita a su prima al festejo de su hija por su tercer aniversario y la convence de ir para que la conozca y además conviva con la familia.

La mujer accede a acudir junto con su novio, pero fue sorprendida cuando su prima le señaló qué tendría que pagar 400 pesos por los dos.

Confundida, la mujer pregunta a su prima a qué se refiere con este cobro y esta le respondió que el ingreso a la fiesta de su hija tiene un costo de 200 pesos por persona para cubrir los gastos de comida y bebidas.

Pero esto no fue todo, pues para su sorpresa, la anfitriona también le señaló que el regalo tenía que ser mínimo de mil pesos.

'Eso de ropita y juguetitos chafa no porfa, a mi niña no le gustan y no los va a usar', le aclaró la mujer a su prima.

Después de estas complejas exigencias, la mujer le informó a su prima que no contara con su asistencia a la fiesta de su hija porque recordó que ese día tenía otro compromiso.

Tras la insistencia de su prima para que acudiera a la fiesta, su prima le respondió que no se le hacía correcto que le cobrara y pusiera requisitos en el regalo para poder acudir a la fiesta de cumpleaños, en ese caso mejor se iba a un antro a divertirse más.

La mujer después se enteró por su mamá que sí acudió a la fiesta, que no resultó como la prometieron con 'bombo y platillo', sino que más bien cree que la fiesta de cumpleaños realmente se trató de un negocio para su sobrina.