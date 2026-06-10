CNTE y normalistas liberan paso en caseta de Tlalpan

Integrantes de la CNTE y normalistas de Ayotzinapa permiten el paso libre en la caseta de Tlalpan durante una jornada de protestas en la capital

Integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) y estudiantes normalistas de Ayotzinapa mantienen una protesta en la caseta de Tlalpan, sobre la autopista México-Cuernavaca, donde permiten el libre tránsito de automovilistas..

La acción forma parte de las movilizaciones que la CNTE realiza en la Ciudad de México, luego de advertir que continuará e incluso podría intensificar sus protestas mientras no exista una respuesta favorable a sus demandas laborales y educativas.

Los estudiantes arribaron a la caseta alrededor de las 11:00 horas y bloquearon la mayoría de los accesos y salidas de la Ciudad de México.

#TomePrecauciones en #CdMxse registra presencia de personas cerca del km 024+600, de la carretera México -Cuernavaca, a la altura de la Caseta de Cobro Tlalpan, con dir. a Morelos. Maneje con precaución. pic.twitter.com/2eZiMwwYQd — Guardia Nacional Carreteras (@GN_Carreteras) June 9, 2026

Con el rostro cubierto, los jóvenes habilitaron únicamente dos entradas y salidas, donde levantaron las plumas de cobro para permitir el paso libre de los vehículos.

Los accesos restringidos fueron bloqueados mediante bolardos de plástico colocados por los manifestantes.

Operativo de vigilancia sin incidentes

En la zona fue desplegado un operativo de seguridad integrado por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, algunos equipados con escudos y extintores, además de policías de tránsito y personal de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

También permanece en el lugar el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, Arturo Medina.

Hasta el momento, las autoridades no han reportado enfrentamientos entre manifestantes y cuerpos de seguridad.

Marcha avanza hacia el Estadio Ciudad de México

De manera paralela, contingentes de la CNTE continúan su marcha sobre Calzada de Tlalpan con rumbo al Estadio Ciudad de México, como parte de las acciones programadas para este martes.

Las autoridades capitalinas alertaron sobre posibles afectaciones viales derivadas de las movilizaciones y recomendaron a la población anticipar sus traslados y utilizar rutas alternas ante posibles bloqueos y cierres intermitentes.

Se prevé la llegada de madres y padres de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa en 2014, quienes anunciaron su participación en la protesta para exigir que continúen las investigaciones sobre los hechos ocurridos en Iguala durante las noches del 26 y 27 de septiembre de ese año, así como la localización de sus hijos.