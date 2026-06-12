CNTE sigue con manifestaciones; continúan en División del Norte

Desde la Calzada Tlalpan con dirección hacia el Estadio Ciudad de México, en donde hoy se disputa el partido inaugural de un magno evento deportivo

Autoridades reforzaron la seguridad en la Ciudad de México ante las manifestaciones efectuadas por la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), quienes desde temprana hora continuaron con sus movilizaciones.

Desde la Calzada Tlalpan con dirección hacia el Estadio Ciudad de México, en donde hoy se disputa el partido inaugural de un magno evento deportivo.

El contingente arribó al cruce de División del Norte, donde se encuentra un amplio dispositivo policial que bloquea el paso.

¿Cuáles son las exigencias de los docentes?

La CNTE argumenta que este mecanismo mantiene la esencia de la reforma educativa anterior, al condicionar ascensos, contrataciones y la asignación de plazas a procesos que consideran unilaterales y punitivos.

Esta es una de sus demandas más firmes. Los maestros exigen eliminar la reforma implementada en 2007 para poder regresar a un sistema de pensiones solidario, eliminando el esquema actual basado en las Cuentas Individuales (Afores).

Aunque celebran las promesas de cambios en el sistema, exigen de forma definitiva la desaparición total de la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros (USICAMM).

Demandan interlocución directa con Gobierno Federal y la instalación de mesas de negociación resolutivas (con autoridades federales y estatales al mismo tiempo) para destrabar conflictos locales en estados clave como Oaxaca, Chiapas, Guerrero, Zacatecas y Estado de México.