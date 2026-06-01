CNTE protesta en Oaxaca durante informe de Claudia Sheinbaum

La CNTE protestó durante la transmisión del informe de Claudia Sheinbaum en Oaxaca y anunció movilizaciones al considerar que sus demandas siguen sin resolverse

Integrantes de la Sección 22 de la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación (CNTE) se manifestaron este domingo en el acceso principal del Parque Primavera, en Oaxaca, donde el gobierno estatal organizó la transmisión del Segundo Informe de Rendición de Cuentas de la presidenta Claudia Sheinbaum.

La movilización se desarrolló de manera simultánea al evento oficial y sirvió como escenario para que el magisterio disidente reiterara que mantendrá sus protestas mientras no exista una respuesta favorable a sus principales demandas laborales y de pensiones.

Durante la concentración, la secretaria general de la Sección 22, Yenny Pérez Martínez, aseguró que a dos años del inicio del gobierno de Claudia Sheinbaum las demandas históricas del movimiento magisterial continúan sin resolverse.

La dirigente señaló que entre los reclamos prioritarios se encuentran la abrogación de la Ley del ISSSTE de 2007 y de la Ley del IMSS de 1997, temas que forman parte de las exigencias que la CNTE ha sostenido durante los últimos años en materia de pensiones y seguridad social.

“¿Dónde quedaron esas promesas de campaña? A dos años no hemos visto la voluntad política para abrogar estas dos leyes lesivas en materia de pensiones”, expresó la dirigente magisterial durante la protesta. mencionó la dirigente.

La manifestación en Oaxaca se realizó en medio del paro y las movilizaciones que la Coordinadora mantiene en distintas regiones del país, en un contexto de negociaciones que hasta ahora no han logrado destrabar el conflicto.

CNTE prepara nueva jornada de protestas en Ciudad de México

La lideresa informó que las acciones de protesta continuarán a partir de este lunes con la participación de los contingentes de la organización en la Ciudad de México.

Según expuso, el movimiento mantendrá la presión sobre las autoridades federales al considerar que las propuestas presentadas hasta ahora no responden de fondo a las demandas planteadas por el magisterio.

Además, recordó que durante la mesa tripartita celebrada el pasado viernes, el gobierno federal presentó una serie de planteamientos que posteriormente fueron analizados por la asamblea estatal de la Sección 22, instancia que decidió rechazarlos.

Exigen destituciones tras ataque a maestros en Mitla

Otro de los temas abordados durante las reuniones con autoridades fue la exigencia de justicia por el ataque armado registrado recientemente contra integrantes de la Sección 22 en San Pablo Villa de Mitla.

De acuerdo con Pérez Martínez, en la mesa de trabajo solicitaron la destitución inmediata del alcalde de ese municipio, Esaú López Quero, así como del secretario de Gobierno de Oaxaca, Jesús Romero López, a quienes responsabilizan políticamente por los hechos denunciados por el magisterio.

La dirigente sostuvo que no hubo una respuesta concreta ni compromisos por parte de las autoridades estatales y federales respecto a estas peticiones, por lo que la demanda seguirá formando parte de la agenda del movimiento.

Incluso señaló que durante los trabajos de la mesa relacionada con el tema de justicia no se permitió la participación del secretario de Gobierno estatal, situación que reflejó la tensión existente entre ambas partes.

Con este escenario, la CNTE adelantó que mantendrá sus movilizaciones tanto en Oaxaca como en la capital del país, al considerar que sus principales demandas continúan sin ser atendidas.