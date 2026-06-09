CNTE mantiene este lunes bloqueos y protestas en la CDMX

Maestros de la CNTE realizan movilizaciones en distintos puntos de la capital para exigir cambios al sistema de pensiones y mejoras laborales

La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) continúa este lunes con su jornada nacional de movilizaciones y protestas, al cumplir nueve días consecutivos de manifestaciones en la Ciudad de México y otras entidades del país para exigir respuesta a sus demandas laborales, salariales y de seguridad social.

Desde temprana hora, integrantes del magisterio disidente comenzaron a concentrarse en distintos puntos de la capital, donde tienen previstas acciones de protesta, conferencias de prensa y manifestaciones frente a diversos inmuebles, lo que ha generado afectaciones a la movilidad en algunas de las principales vialidades de la ciudad.

Las movilizaciones forman parte de la huelga nacional iniciada la semana pasada y se mantienen mientras continúan las mesas de diálogo entre representantes de la CNTE y autoridades del Gobierno federal.

🚨 #AlertaADN | Integrantes de la CNTE se preparan para desquiciar distintos puntos de la CDMX.



Desde muy temprano se movieron en camiones para distriburirse en la capital mexicana.



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Uno de los principales puntos de conflicto vial se registró sobre avenida Paseo de la Reforma, donde manifestantes realizaron un bloqueo en los carriles con dirección al Oriente, a la altura del Ángel de la Independencia, en la alcaldía Cuauhtémoc.

La protesta provocó afectaciones al tránsito en una de las zonas con mayor flujo vehicular de la capital, por lo que autoridades recomendaron a los automovilistas tomar rutas alternas y anticipar sus traslados.

De acuerdo con la agenda difundida por la organización magisterial, la concentración principal está programada en el cruce de Paseo de la Reforma y Bucareli, aunque también se prevé la presencia de contingentes en otros puntos estratégicos de la ciudad.

Cuatro puntos de movilización este lunes

La CNTE informó que las actividades de este lunes incluyen concentraciones en distintos inmuebles ubicados en las alcaldías Cuauhtémoc y Tlalpan, con inicio previsto a partir de las 10:00 horas.

Los puntos donde se desarrollarán las protestas son:

Paseo de la Reforma y Bucareli, colonia Juárez.

Avenida Chapultepec número 28, colonia Doctores.

Avenida Morelos número 16, colonia Centro.

Periférico Sur número 4121, colonia Fuentes del Pedregal.

La organización también contempla acudir a diversas sedes de medios de comunicación con el objetivo de difundir públicamente sus demandas y mantener la presión sobre las autoridades federales.

Autoridades alertan por afectaciones viales

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México advirtió sobre posibles complicaciones en la circulación debido a la presencia de manifestantes, especialmente en vialidades del centro y sur de la capital.

Entre las zonas con mayores riesgos de congestionamiento se encuentra Avenida Chapultepec, particularmente en el tramo comprendido entre Niños Héroes y Doctor Lucio, en la colonia Doctores.

Ante este escenario, las autoridades recomendaron utilizar rutas alternas para evitar retrasos.

Para quienes circulen por Paseo de la Reforma y Bucareli, las opciones sugeridas son Circuito Interior, Eje 1 Norte y Eje 2 Norte.

En el caso de Avenida Chapultepec, se recomienda utilizar Eje 3 Sur y Eje 2 Sur, mientras que para la zona de Avenida Morelos la alternativa principal es Avenida México-Tenochtitlán.

Por su parte, quienes transiten por Periférico Sur, a la altura de Fuentes del Pedregal, pueden optar por Avenida Insurgentes Sur o Eje 10 Sur.

¿Qué demanda la CNTE?

La principal exigencia del magisterio disidente es la derogación de la Ley del ISSSTE de 2007, la cual consideran que perjudicó las condiciones de retiro y jubilación de los trabajadores de la educación.

La organización demanda el restablecimiento de un sistema solidario de pensiones, así como que las jubilaciones vuelvan a calcularse con base en salarios mínimos y no mediante la Unidad de Medida y Actualización (UMA).

Además, los docentes exigen incrementos salariales, mejores condiciones laborales y atención a diversas demandas administrativas presentadas por las secciones sindicales de varios estados del país.

Aunque se han desarrollado reuniones entre dirigentes de la CNTE y representantes del Gobierno federal, hasta el momento no se ha alcanzado un acuerdo que permita levantar el plantón instalado en el Centro Histórico ni suspender las movilizaciones.

Los líderes magisteriales han reiterado que mantendrán las protestas mientras no existan compromisos concretos para atender sus demandas, por lo que se prevé que las acciones continúen en los próximos días.

Las autoridades capitalinas recomendaron a la población mantenerse atenta a los reportes oficiales sobre vialidad y transporte público, ya que las movilizaciones podrían generar cierres temporales y retrasos en distintos puntos de la Ciudad de México.