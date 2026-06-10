CNTE encabezará marcha y 10 movilizaciones en CDMX

La CNTE marchará de Taxqueña al Estadio Ciudad de México en una jornada con al menos 10 concentraciones y posibles afectaciones viales

La Ciudad de México vivirá este martes 9 de junio una jornada marcada por diversas movilizaciones sociales, entre ellas una marcha de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), además de 10 concentraciones, dos citas agendadas y tres rodadas ciclistas que podrían provocar afectaciones a la circulación en distintos puntos de la capital.

CNTE marchará de Taxqueña al Estadio Ciudad de México

La movilización más numerosa del día será encabezada por la CNTE, que prevé la participación de aproximadamente 6 mil personas.

La marcha iniciará a las 10:00 horas desde la estación Taxqueña de la Línea 2 del Metro y avanzará hacia el Estadio Ciudad de México.

De acuerdo con el Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), la circulación podría verse afectada principalmente en Avenida Canal de Miramontes y Calzada Taxqueña.

Como alternativas viales se recomienda utilizar Calzada de Tlalpan, Avenida División del Norte, Avenida Río Churubusco, Eje 8 y Eje 7 Sur.

La movilización forma parte del paro nacional indefinido que mantiene la CNTE para exigir la derogación de la Ley del ISSSTE de 2007 y de la Reforma Educativa de 2019, entre otras demandas.

Entre sus principales exigencias se encuentran la eliminación de las Afores en el sistema de pensiones, un incremento salarial del 100 por ciento al sueldo base, mejores condiciones laborales, mayor presupuesto para educación, salud y seguridad social, así como el cese de descuentos salariales derivados de las movilizaciones.

Familiares de Ayotzinapa realizarán volanteo

También a las 09:00 horas, madres y padres de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa efectuarán un volanteo informativo en la caseta de Tlalpan de la autopista México-Cuernavaca.

La actividad forma parte de la “Jornada Intermedia hacia los 12 años de la Desaparición de los 43 Normalistas de Ayotzinapa”, por lo que las autoridades prevén posibles afectaciones a la circulación en la zona.

Otras actividades programadas

Durante la mañana, el colectivo Vivas en Memoria colocará fichas de búsqueda en la estación Viaducto de la Línea 2 del Metro.

Asimismo, la comunidad politécnica realizará una asamblea en la Unidad Profesional Interdisciplinaria en Ingeniería y Tecnologías Avanzadas, mientras que a las 12:00 horas un comité estudiantil celebrará una asamblea en la Plaza de la Cultura de la UAM Azcapotzalco.

A las 13:00 horas, el Partido Comunista Revolucionario del IPN desarrollará un conversatorio en la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica, unidad Zacatenco.

Para las 14:00 horas está prevista una audiencia del colectivo nacional No Más Presos Inocentes en los Juzgados de Control del Reclusorio Oriente.

A la misma hora, la Asociación Mexicana de Titulares de Palcos y Plateas se manifestará en el Estadio Ciudad de México.

Las movilizaciones programadas para este martes se concentrarán principalmente en las alcaldías Coyoacán, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Tlalpan, Benito Juárez, Azcapotzalco e Iztapalapa.

Las autoridades recomiendan anticipar traslados en zonas como Taxqueña, Canal de Miramontes, Periférico Sur, la caseta México-Cuernavaca, el Estadio Ciudad de México, el Centro Histórico y el área de Zacatenco, debido a las posibles afectaciones viales que podrían extenderse durante gran parte del día.