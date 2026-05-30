CNTE convoca huelga nacional tras fallar negociaciones

Los docentes también demandan jubilaciones dignas, mejoras laborales y un incremento del 100 por ciento directo al salario base

La confrontación entre la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) y el Gobierno federal entró en una nueva fase luego de que, tras más de siete horas de negociaciones, no se alcanzaran acuerdos sobre las principales demandas del magisterio, situación que abre la puerta a nuevas movilizaciones a escasos días del arranque de la Copa Mundial de la FIFA 2026 en México.

Representantes de la Sección 22 de la CNTE confirmaron que las propuestas presentadas por las autoridades serán sometidas a consulta en asamblea, aunque adelantaron que varios de los puntos centrales de su pliego petitorio continúan sin resolverse.

CNTE rechaza respuestas del Gobierno a sus demandas principales

La dirigente de la Sección 22, Yenny Aracely Pérez, informó al término del encuentro que no hubo respuestas satisfactorias a los 79 planteamientos entregados durante la reunión con la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez; el secretario de Educación Pública, Mario Delgado; el director del ISSSTE, Martí Batres; y el gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz.

"Nos han dado respuesta a algunas peticiones, y otras no, por lo que nuevamente vamos a una valoración en nuestra asamblea estatal, que sesionará este 30 de mayo". mencionó la dirigente.

La reunión contó además con la participación de otros integrantes de la representación magisterial, quienes evaluarán las propuestas gubernamentales antes de definir los siguientes pasos del movimiento.

Tras concluir el encuentro, la CNTE difundió en sus redes sociales una convocatoria para realizar una huelga nacional el próximo 1 de junio, con el objetivo de exigir respuestas concretas a las demandas históricas del magisterio.

Entre las principales exigencias se encuentra la abrogación de la Ley del ISSSTE de 2007, legislación que sustituyó el sistema solidario de pensiones por cuentas individuales administradas por Afores.

Los docentes también demandan jubilaciones dignas, mejoras laborales y un incremento del 100 por ciento directo al salario base.

Las protestas podrían coincidir con actividades mundialistas

La movilización anunciada por la CNTE contempla una marcha que partirá del Ángel de la Independencia y concluirá en el Zócalo de la Ciudad de México, espacio que el próximo 11 de junio albergará el FIFA Fan Festival, uno de los principales puntos de reunión para los aficionados durante la Copa del Mundo.

El conflicto adquiere relevancia debido a que México se encuentra en la recta final de los preparativos para el torneo internacional, por lo que nuevas protestas podrían coincidir con eventos relacionados con la justa deportiva.

Durante las conversaciones también se abordó la situación ocurrida en el municipio de Villa de Mitla, Oaxaca, donde integrantes del magisterio denunciaron agresiones con arma de fuego durante manifestaciones recientes.

Autoridades ofrecieron una reparación del daño a los profesores afectados; sin embargo, los maestros mantienen la exigencia de destituir al alcalde Esaú López Quero, a quien responsabilizan de los hechos.

Las negociaciones se desarrollaron después de una semana marcada por bloqueos, protestas y movilizaciones simultáneas en la Ciudad de México y Oaxaca, acciones con las que la CNTE busca aumentar la presión sobre el Gobierno federal para obtener respuestas a sus demandas laborales y de seguridad social.