CNTE busca acuerdos en nueva mesa de diálogo con Segob

La CNTE sostendrá una nueva reunión con Gobernación para intentar resolver el paro nacional que afecta a más de 1.4 millones de estudiantes

La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) retomará este miércoles las conversaciones con el Gobierno federal en un nuevo encuentro programado en la Secretaría de Gobernación (Segob), como parte de los esfuerzos para alcanzar una solución al conflicto laboral que mantiene movilizaciones y suspensión de actividades escolares en distintas regiones del país.

La reunión será encabezada por la Comisión Nacional Única de Negociación (CNUN) de la organización magisterial y está prevista para las 10:00 horas en las instalaciones de la dependencia federal.

El encuentro se realizará después de varias mesas de trabajo entre representantes de la CNTE y autoridades federales que, hasta el momento, no han logrado avances significativos en torno a las demandas planteadas por los docentes.

Desde el inicio de las negociaciones, ambas partes han sostenido intercambios para abordar los temas centrales del conflicto, aunque las propuestas presentadas no han sido suficientes para poner fin al paro nacional.

Paro nacional continúa en distintos estados

La movilización magisterial comenzó el pasado 1 de junio y continúa con un plantón permanente en el Centro Histórico de la Ciudad de México, además de marchas, bloqueos carreteros y diversas acciones de protesta en varios estados del país.

Los integrantes de la CNTE mantienen su exigencia de obtener respuestas concretas antes de considerar el levantamiento de las movilizaciones.

Entre los reclamos prioritarios del magisterio disidente se encuentra la derogación de la Ley del ISSSTE de 2007, así como el restablecimiento de un esquema solidario de pensiones.

También solicitan la desaparición de la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros (Usicamm), incrementos salariales, mejoras en las condiciones laborales y modificaciones a los mecanismos de ingreso, promoción y jubilación dentro del sistema educativo.

Más de 1.4 millones de alumnos afectados

De acuerdo con datos de la Secretaría de Educación Pública (SEP), el paro mantiene cerradas 17 mil 471 escuelas en seis entidades federativas y ha impactado a un millón 410 mil 459 estudiantes que permanecen sin clases.

Asimismo, la dependencia reportó la participación de 88 mil 546 docentes en la jornada de protesta.

Oaxaca es la entidad con el mayor número de planteles sin actividades, al registrar 10 mil 653 escuelas cerradas y más de 734 mil estudiantes afectados.

Le siguen Chiapas, donde permanecen suspendidas las actividades en 2 mil 460 escuelas; Zacatecas, con 2 mil 95 planteles cerrados; Guerrero, con mil 559; Michoacán, con 694; y la Ciudad de México, donde se reportan 10 escuelas sin operaciones.