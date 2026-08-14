CNTE acuerda creación de nuevas plazas con la Federación

Entre los compromisos alcanzados destaca también la revisión de una ruta para concluir la recategorización de 4,000 docentes

Tras un encuentro de casi cuatro horas en Palacio Nacional con la presidenta Claudia Sheinbaum, la Sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) pactó la creación de más de 1,300 nuevas plazas magisteriales para el estado de Oaxaca, las cuales entrarán en vigor a partir del próximo 1 de septiembre, coincidiendo con el inicio del ciclo escolar.

Entre los compromisos alcanzados destaca también la revisión de una ruta para concluir la recategorización de 4,000 docentes, la entrega de uniformes y la asignación de becas para alumnos de preescolar, primaria y secundaria con un fondo de 6,300 millones de pesos.

Seguirán 'en alerta'

La secretaria general de la Sección 22, Yenny Pérez, calificó la mesa de trabajo como positiva, aunque precisó que las plazas conseguidas forman parte de reclamos acumulados en jornadas de lucha anteriores. Pese a los avances, advirtió que el magisterio oaxaqueño se mantendrá en alerta.

“Hay un número de más de mil 300 plazas nuevas. Habría que caracterizar que eso es precisamente el recurso que se logró desde el proceso de la lucha de la jornada anterior, no en esta. Si no dan cumplimiento a los acuerdos, nos vamos a movilizar. No nos queda de otra; hoy estuvo la figura máxima del Ejecutivo, entonces esperamos que puedan cumplirse los acuerdos que ya se minutaron”, aseveró la lideresa sindical.

La postura de la SEP

Por su parte, el titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Mario Delgado, valoró la reunión como “muy buena” y “muy ordenada”, destacando que el fortalecimiento de la plantilla docente impactará de manera directa en las comunidades más alejadas del territorio oaxaqueño.