Clausuran toma clandestina en poliducto de Oaxaca

El operativo fue realizado entre elementos de la Secretaría de Marina y técnicos de Pemex, y permitió asegurar la instalación tras detectar anomalías

Elementos de la Secretaría de Marina (Marina) y técnicos de Pemex clausuraron una toma clandestina en el municipio de Matías Romero, Oaxaca.

De acuerdo con los reportes de la Marina, el inicio operativo para la clausura se realizó este viernes después de una llamada de la Seguridad Física de Pemex, quienes solicitaron apoyo tras notar "algo raro" en el poliducto Minatitlán – Salina Cruz.

Tras la alerta, se llevó personal al refuerzo directo a un sitio identificado como Rancho Bisurini, donde se instaló un perímetro y se esperó a los técnicos de Pemex.

El trabajo quedó concluido el pasado viernes 10 de abril a las 15:49 horas, según la información oficial difundida.

Durante la inhabilitación de la toma clandestina, los técnicos de la paraestatal estuvieron acompañados por personal de la Marina, quienes resguardaron el área y vigilaron que los trabajos se hicieran sin contratiempos ni riesgos adicionales para las comunidades aledañas.