Clausuran obra y ordenan retiro de muro en Mazatlán

Las autoridades otorgaron tres semanas de plazo para retirar la infraestructura antes de aplicar sanciones administrativas.

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) determinó el derribo y retiro de un tramo de aproximadamente nueve metros lineales de un muro de concreto armado sobre la Avenida del Mar, en Mazatlán, Sinaloa. La medida se tomó tras detectar que las obras no correspondían con la documentación ambiental presentada y que ocupaban una superficie mayor a la autorizada.

La intervención de las autoridades surgió a raíz de denuncias difundidas en medios de comunicación. Durante la inspección en la Zona Federal Marítimo Terrestre (Zofemat), el personal de la Profepa constató las irregularidades, donde se detalla que se encontró un muro de contención de 38 metros de longitud, 0.35 metros de ancho y dos metros de altura, además de trabajos para habilitar una estructura destinada a un restaurante de mariscos.

Las autoridades mencionaron que las especificaciones físicas no coincidían con el resolutivo de exención presentado por los responsables, donde se constató también que la obra ocupaba un área superior a la permitida.

Se determinó el retiro de una sección de nueve metros en escuadra correspondiente a la estructura irregular, los trabajos iniciaron el 18 de septiembre de 2026 y se otorgó un periodo máximo de tres semanas para el derribo y retiro total de los materiales, una vez concluidas las labores, la Profepa en Sinaloa realizará una inspección física para certificar el cumplimiento.