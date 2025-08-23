Clausuran clínica en Tuxtla tras muerte por cirugía estética

La Secretaría de Salud informó sobre la suspensión en el Centro Médico Ana Isabel, por presentar irregularidades que contravienen la Ley General de Salud

Una mujer perdió la vida tras someterse a una cirugía estética en el Centro Médico Ana Isabel, ubicado en el barrio El Cerrito de Tuxtla Gutiérrez, quien ingresó alrededor de las nueve de la mañana y fue hasta las siete de la noche cuando sus familiares fueron notificados del fallecimiento, presuntamente por complicaciones en la intervención.

La Secretaría de Salud del estado informó sobre la suspensión la noche del miércoles en el Centro Médico Ana Isabel, por presentar irregularidades que contravienen la Ley General de Salud.

Derivado de esta visita de verificación, las autoridades observaron que, conforme a la cédula profesional, el médico tratante no cuenta con acreditación como especialista para realizar cirugías de carácter estético.

La paciente de 42 años de edad ingresó al establecimiento de salud para someterse a un procedimiento quirúrgico de cirugía estética, de acuerdo con la nota médica, la causa del fallecimiento fue un paro cardíaco inminente, secundario a tromboembolia pulmonar; lo que será confirmado mediante el estudio de necropsia correspondiente.