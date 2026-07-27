Claudia Sheinbaum felicita a Isaac del Toro por histórico podio

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, reconoció la actuación de Isaac del Toro después de que el ciclista bajacaliforniano conquistara el tercer lugar del Tour de Francia 2026 y se convirtiera en el primer mexicano que sube al podio general de la competencia.

La mandataria dedicó un mensaje al deportista de 22 años, en el que resaltó la dimensión histórica de su resultado y el impacto que representa para el ciclismo nacional.

“Muchas felicidades al joven Isaac del Toro por su histórico tercer lugar en el Tour de France”, expresó Sheinbaum.

Muchas felicidades al joven Isaac del Toro por su histórico tercer lugar en el Tour de France. 🇲🇽🚴‍♂️



Con este gran logro se convierte en el primer mexicano en subir al podio de esta prestigiosa competencia y en el joven más destacado del ciclismo en la actualidad.



México se… — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) July 26, 2026

Isaac del Toro hace historia para México

Después de tres semanas de competencia y 21 etapas, el ciclista originario de Ensenada terminó tercero en la clasificación general, a nueve minutos y 42 segundos del campeón Tadej Pogačar. Remco Evenepoel ocupó la segunda posición.

Del Toro también conquistó el maillot blanco como mejor ciclista joven, reconocimiento que confirmó su lugar entre las figuras emergentes más importantes del ciclismo internacional.

“Con este gran logro se convierte en el primer mexicano en subir al podio de esta prestigiosa competencia y en el joven más destacado del ciclismo en la actualidad”, destacó la presidenta.

Un Tour marcado por resultados inéditos

La actuación del llamado “Torito” incluyó la victoria en la segunda etapa, disputada entre Tarragona y Barcelona, resultado con el que se convirtió en el segundo mexicano que gana una jornada del Tour de Francia, después de los triunfos obtenidos por Raúl Alcalá en 1989 y 1990.

Además de competir por los primeros puestos, Del Toro desempeñó un papel importante dentro del UAE Team Emirates-XRG, que celebró el título general de Pogačar y colocó a dos de sus integrantes entre los tres mejores de la clasificación.

El tercer lugar representa el mejor resultado de un ciclista mexicano en la historia del Tour de Francia y amplía la trayectoria internacional de Del Toro, quien en 2025 fue subcampeón del Giro de Italia y portó durante varias etapas la “Maglia Rosa” como líder de la prueba.

Sheinbaum destaca su ejemplo para el país

La presidenta aseguró que la actuación del bajacaliforniano trasciende el resultado deportivo, al considerar que su esfuerzo y dedicación pueden motivar a nuevas generaciones.

“México se siente muy orgulloso de tu esfuerzo, dedicación y de este gran momento que inspira a todo un país. ¡Felicidades, Isaac! Que sigan los éxitos”, manifestó Sheinbaum.

Con el podio general y el campeonato juvenil, Isaac del Toro cerró su primera participación en el Tour de Francia con una actuación que lo consolida como una de las principales figuras del deporte mexicano.