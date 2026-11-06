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Claudia Sheinbaum confirma reunión con Xi Jinping

Por: EFE

05 Noviembre 2026, 09:55

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La reunión entre los mandatarios de México y China se llevará a cabo durante la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico

Claudia Sheinbaum confirma reunión con Xi Jinping

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, confirmó este jueves que sostendrá una reunión bilateral con su homólogo chino, Xi Jinping, durante su próxima visita a China en noviembre para participar en la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), y expresó su interés en reunirse también con el mandatario estadounidense, Donald Trump.

"Sí va a haber una reunión bilateral con el Gobierno de China, con el presidente de China, con secretarios del Gobierno de China y el Gobierno de México", afirmó Sheinbaum durante su conferencia de prensa matutina.

Sobre un posible encuentro con Trump, señaló que todavía no está confirmada su asistencia a la cumbre que se celebrará en la ciudad china de Shenzhen el 18 y 19 de noviembre: "Si va, por supuesto, nos interesa reunirnos con él". 

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