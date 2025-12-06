Claudia: México, EUA y Canadá avanzan en temas comerciales

Luego de una reunión de una hora con sus homólogos de Estados Unidos y Canadá, la presidenta compartió en su red social X un mensaje sobre los temas abordados

La presidenta Claudia Sheinbaum publicó un mensaje en su red social X, tras reunirse con sus homólogos de Estados Unidos, Donald Trump, de Canadá, Mark Carney.

"En Washington, tuvimos una excelente reunión con el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y con el primer ministro de Canadá, Mark Carney; hablamos de la gran oportunidad que representa la Copa Mundial de Fútbol 2026 para los tres países y de la buena relación que tenemos. Acordamos seguir trabajando juntos para temas comerciales con nuestros equipos", expuso.

En el marco de la celebración del sorteo de la Copa del Mundo del Fútbol que por primera vez en la historia será organizada por tres países, los presidentes de México, Claudia Sheinbaum y Estados Unidos, Donald Trump, así como el primer ministro de Canadá, están reunidos en un salón habilitado en el Kennedy Center donde se realizó la ceremonia de la Federación Internacional de Fútbol Asociación.

Unidos por haber sido co organizadores de esta justa mundial deportiva, la más grande en la historia del fútbol, el encuentro se da en medio de las diferencias que ha habido en torno al Tratado Comercial de América del Norte, motivado por un viraje en la política arancelaria dictada por Trump, quien apenas hace unos días sugirió que podría dejar extinguir este acuerdo, en una más de sus maniobras para presionar las negociaciones.

Los tres mandatarios se mostraron sonrientes durante la ceremonia del sorteo donde cada uno de ellos extrajo la pelota que le correspondía a su país para sellar su destino en el mundial de fútbol que se inaugurará el próximo mes de junio en el Estadio Azteca.

Poco después de su participación en la ceremonia, camino a sus lugares que ocupaban en el Kennedy Center, Trump saludó amablemente a la mandataria mexicana. Mientras tanto las delegaciones terminaban de afinar el encuentro trilateral, donde se espera que el futuro de las relaciones comerciales en América del Norte será el tema central.

Se espera que la reunión no se prolongue demasiado debido a la apretada agenda del Jefe de la Casa Blanca de quien se sabe que debe firmar algunas iniciativas importantes.

Esta reunión en la que por primera vez se reúnen los tres líderes de América del Norte, se da después de que se frustrase esta posibilidad en el marco de la reunión del G-7, donde participan las grandes potencias económicas del mundo a la cual fue invitada Sheinbaum. Sin embargo, en aquella ocasión, debido a las fuertes tensiones que se registraban entre Israel e Irán.

Previamente, a su llegada al Kennedy Center, Trump adelantó:

“Nos vamos a reunir con ambos, y nos llevamos muy bien ¿saben? Nos llevamos muy bien. Creo que tenemos una reunión programada para algún momento después de la ceremonia. Discutiremos el comercio".

En entrevista con canal 7, Donald Trump resaltó la presencia de la presidenta Claudia Sheinbaum en el sorteo mundialista, asegurando que la mandataria es una buena mujer que hace un gran trabajo y que es gracias a su desempeño, junto con el de Canadá, que Estados Unidos está estableciendo todos los récords, uno de ellos el de la venta de boletos para el torneo de futbol.

"Rapid Response 47", cuenta afiliada a la Casa Blanca, publicó un video y un texto donde mencionan al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, conversando con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum y el Primer Ministro canadiense Mark Carney durante el sorteo del Mundial 2026.