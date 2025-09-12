Clara Brugada anuncia apoyo integral a víctimas de explosión

El Gobierno de CDMX otorgará ayuda económica, psicológica y jurídica a los afectados por la explosión de una pipa de gas en Iztapalapa

Tras la explosión de una pipa de gas LP registrada en el Puente de la Concordia, en Iztapalapa, el Gobierno capitalino puso en marcha un plan de apoyo para las víctimas y sus familias.

La Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, informó que se otorgará un respaldo económico inicial de emergencia y asistencia integral, que incluye atención psicológica, asesoría jurídica y servicios funerarios para quienes lo requieran.

De acuerdo con el último reporte, 94 personas resultaron afectadas: ocho perdieron la vida, 67 permanecen hospitalizadas —22 en estado crítico, seis graves y 39 delicadas— mientras que 19 ya fueron dadas de alta. Las víctimas han sido atendidas en 19 hospitales locales y federales.

Brugada señaló que, además de la ayuda inmediata, se levantará un censo para identificar a los hogares más vulnerables, como aquellos donde la persona lesionada o fallecida era jefe o jefa de familia.

Subrayó que, aunque existen responsabilidades de la empresa transportista y del conductor, el gobierno no dejará solas a las familias.

Por su parte, la Fiscalía de Justicia capitalina informó que entre las líneas de investigación se considera el exceso de velocidad como una posible causa del siniestro.

El chofer permanece hospitalizado y bajo custodia, mientras se definen sus cargos por delitos como homicidio culposo, lesiones y daños a la propiedad.

El operativo de atención contó con la participación de mil 370 elementos de los tres órdenes de gobierno y la colaboración ciudadana. En paralelo, se trabaja con la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente para definir nuevas regulaciones en el transporte de gas en la ciudad.