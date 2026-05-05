Citará FGR a 50 agentes por presencia de CIA en Chihuahua

Citatorios federales buscan esclarecer la presencia de agentes de EUA en operativos en Chihuahua, tras detectarse posibles irregularidades en su intervención.

La Fiscalía General de la República (FGR) alista citatorios para esclarecer la presencia de agentes extranjeros en Chihuahua, tras un operativo contra el narcotráfico que derivó en un accidente donde murieron cuatro personas, incluidos dos estadounidenses.

El caso abrió nuevas líneas de investigación luego de que autoridades federales detectaran posibles irregularidades en la participación de agentes extranjeros en territorio mexicano, lo que podría implicar violaciones a la legislación vigente.

¿Por qué la FGR citará a personas por este caso?

La FGR inició investigaciones relacionadas con el operativo realizado en la Sierra del Pinal, donde se desmanteló un narcolaboratorio. En ese contexto, se contempla llamar a declarar a diversos involucrados para aclarar cómo se autorizó la presencia de agentes de Estados Unidos.

De acuerdo con la información disponible, las autoridades federales buscan determinar si existieron omisiones, falta de coordinación o posibles responsabilidades en la operación en la que murieron dos presuntos agentes extranjeros.

El operativo que detonó la investigación

El incidente ocurrió tras un despliegue contra estructuras del narcotráfico en Chihuahua. Posteriormente, un accidente vehicular dejó cuatro fallecidos, entre ellos dos estadounidenses vinculados a tareas de inteligencia.

Este hecho encendió alertas a nivel federal debido a que la participación de agentes extranjeros en operativos en México está limitada por la ley y debe apegarse a protocolos específicos de colaboración.

Dos investigaciones federales en curso

La FGR abrió al menos dos líneas de investigación: una relacionada con el operativo y otra enfocada en la posible comisión de delitos vinculados a la seguridad nacional por la presencia de agentes extranjeros.

Ambos expedientes buscan esclarecer el nivel de participación de los agentes y si su intervención fue autorizada conforme a la normativa mexicana.