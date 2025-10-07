Citan a jóvenes para fiesta y los reclutan para crimen organizado

Los jóvenes conocieron a un hombre en una reunión, luego los invitó a ir a otra fiesta en donde los privó de la libertad para trabajar en un grupo criminal

Tres jóvenes fueron rescatados después de que fueron privados de su libertad para presuntamente trabajar para un grupo criminal en Jalisco.

Dos mujeres y un hombre de 18, 22 y 24 años habrían conocido a un hombre en una fiesta, posteriormente los invitó a ir a otra reunión en donde se llevó a cabo la privación de la libertad de los jóvenes.

Afortunadamente, los jóvenes fueron rescatados por elementos de la Policía Estatal y el presunto reclutador fue detenido.

El presunto responsable del delito de trata de personas en agravio de las tres víctimas, fue vinculado a proceso tras las investigaciones realizadas por la Vicefiscalía en Personas Desaparecidas de Jalisco.

De las investigaciones se desprende que César Rafael “N” habría conocido en una fiesta en Villa Fontana, Tesistán, a las tres víctimas, a quienes se presume que citó posteriormente en un centro comercial al norte de Zapopan, para trasladarlas después hacia el municipio de Ojuelos de Jalisco, el pasado 24 de septiembre.

Cuando llegaron al sitio de la presunta fiesta, César 'N' los despojó de sus celulares e identificaciones. Posteriormente, privó de la libertad a las tres víctimas, amenazándolas con hacerles daño a ellas y a sus familias. Sin embargo, al día siguiente cuando se trasladaban hacia otro punto en el mismo municipio, se encontraron con una patrulla de la Policía del Estado, a la cual pidieron auxilio.

Tras ser entrevistadas, las víctimas refirieron lo sucedido a los oficiales y señalaron a César Rafael “N” como quien las mantenía bajo amenazas, por lo que los policías estatales procedieron a su detención.

Luego de la denuncia y la apertura de la carpeta de investigación, el Ministerio Público de la Vicefiscalía en Personas Desaparecidas logró que un juzgado vinculara a proceso a César Rafael “N” por el delito de trata de personas agravada, en perjuicio de las tres víctimas.

Por tal motivo, el vinculado permanecerá en prisión preventiva oficiosa por dos años, mientras que las investigaciones complementarias de la Vicefiscalía continuarán en un plazo de seis meses, en espera de una sentencia.