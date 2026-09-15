Cinco municipios de Oaxaca cancelan ceremonia del Grito

En Santiago Atitlán, la administración local atraviesa una etapa de reestructuración y se prevén cambios en la conformación de su Comisión Municipal Provisional

Cinco municipios de Oaxaca suspendieron la ceremonia del Grito de Independencia programada para este 15 de septiembre, debido a conflictos políticos, procesos electorales pendientes y problemas en la integración de sus autoridades.

Las cancelaciones se aplicarán en los municipios de Santiago Choápam, Mazatlán Villa de Flores, Santiago Atitlán, Santa María Apazco y San Martín Itunyoso, demarcaciones que permanecerán bajo seguimiento preventivo para evitar que las celebraciones provoquen confrontaciones o agraven las disputas internas.

Las autoridades estatales aclararon que la medida no responde directamente a amenazas de la delincuencia, sino a condiciones de gobernabilidad que dificultan la organización de actos públicos encabezados por los gobiernos municipales.

Conflictos internos afectan a autoridades municipales

En Santiago Choápam, la suspensión ocurre en medio de una crisis política entre la presidenta municipal y otros integrantes del Ayuntamiento.

El conflicto escaló con la renuncia colectiva de concejales propietarios y suplentes, además del secretario y la tesorera municipal, quienes notificaron al Congreso estatal que no existían condiciones administrativas para continuar en sus cargos.

La situación también tiene una vertiente judicial, luego de que el síndico y el regidor de Hacienda fueran vinculados a proceso por su probable participación en actos de violencia política contra las mujeres en perjuicio de la presidenta municipal. Las responsabilidades deberán ser determinadas por las autoridades judiciales.

Por su parte, Mazatlán Villa de Flores carece de una autoridad municipal formalmente reconocida, debido a que su asamblea extraordinaria de elección continúa en proceso de calificación ante el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca.

Mientras no exista una resolución definitiva sobre la integración del Cabildo, se consideró que no hay condiciones institucionales para organizar la ceremonia del Grito.

En Santiago Atitlán, la administración local atraviesa una etapa de reestructuración y se prevén cambios en la conformación de su Comisión Municipal Provisional, situación que también impidió establecer una organización adecuada para las actividades patrias.

Disputas electorales mantienen suspendidas las celebraciones

Santa María Apazco enfrenta un conflicto postelectoral que se remonta a noviembre de 2025. Las diferencias relacionadas con la elección de autoridades bajo Sistemas Normativos Indígenas, además de las inconformidades entre la cabecera y sus agencias municipales, continúan sin resolverse.

Ante este escenario, en el municipio fueron suspendidas las actividades correspondientes al 15 y 16 de septiembre, mientras las instancias estatales mantienen el acompañamiento para buscar acuerdos entre los grupos involucrados.

En San Martín Itunyoso, el problema surgió por modificaciones al método comunitario utilizado para elegir a sus autoridades. La controversia llegó a los tribunales electorales y derivó en la revocación de la integración del Cabildo.

Actualmente, un comisionado trabaja en la generación de condiciones para restablecer la gobernabilidad y las actividades institucionales. El Palacio Municipal permanece sin atención regular y la ceremonia del Grito fue cancelada; sin embargo, el desfile cívico del 16 de septiembre se mantiene programado.