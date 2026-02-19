Cinco muertos en ataques armados en Cuautitlán Izcalli, Edomex

Dos ataques armados ocurridos en Cuautitlán Izcalli dejaron cinco personas muertas y dos más heridas; autoridades investigan posible relación entre los hechos

Al menos cinco personas murieron y dos más resultaron heridas tras dos ataques armados registrados la noche del martes 17 de febrero de 2026 en el municipio de Cuautitlán Izcalli, en el Estado de México.

El Gobierno municipal informó a través de un comunicado en redes sociales que las agresiones estuvieron dirigidas a “objetivos específicos” y que, de manera preliminar, no se descarta que ambos hechos estén relacionados.

Primer ataque deja dos heridos

El primer ataque ocurrió en la intersección de las avenidas Morelos y Adolfo López Mateos, a la altura de la colonia Luis Echeverría.

Tras recibir el reporte, elementos de la Policía municipal localizaron a un hombre y una mujer con heridas producidas por arma de fuego. Ambos fueron atendidos por servicios de emergencia y trasladados a un hospital de la zona para recibir atención médica especializada.

Segundo ataque cobra cinco vidas

El segundo hecho violento se registró en la colonia Santa María de Guadalupe La Quebrada, en la parte baja de la comunidad, sobre la vía Gustavo Baz, esquina con Amapola.

En ese punto, cuatro hombres fueron asesinados en el lugar, mientras que una quinta víctima murió después de ser trasladada a un nosocomio.

El Gobierno municipal señaló que, con base en los primeros indicios recabados, no se descarta que ambos ataques estén relacionados, ya que presuntamente se habría utilizado un calibre similar en los dos eventos, aunque no se precisaron mayores detalles.

“De manera preliminar, y derivado de los primeros indicios recabados en ambos puntos, no se descarta que pudiera tratarse de eventos relacionados”, indicó la autoridad local.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México será la encargada de realizar las investigaciones correspondientes para esclarecer los hechos y determinar responsabilidades.

Hasta el momento, ninguna autoridad mexiquense ha informado sobre personas detenidas por estos ataques ocurridos la noche del martes.