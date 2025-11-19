Cinco fallecidos en un incendio provocado en bar de Puebla

Los presuntos autores llegaron al bar Lacoss a bordo de una motocicleta y lo rociaron de gasolina para prenderle fuego.

Un incendio provocado este martes en un bar de Puebla dejó cinco muertos, uno de ellos de nacionalidad extranjera, quienes perdieron la vida debido a la inhalación de humo tóxico, informó el secretario estatal de Seguridad Pública, el vicealmirante Francisco Sánchez.

"Recibimos un reporte alrededor de las 4:00 de la mañana. Desafortunadamente hay cinco personas fallecidas, una de nacionalidad extranjera. Está por confirmarse nacionalidad", indicó el funcionario en una comparecencia pública.

Las autoridades ya identificaron a los presuntos responsables del incendio mortal, que aún no están detenidos pero cuya identidad ha sido comunicada a la fiscalía estatal, que investiga el incidente para dar con los responsables.

Cuando llegaron al lugar, los servicios de emergencia pudieron rescatar con vida a nueve personas del local, cuyo incendio provocó la muerte de cinco personas, tres hombres y dos mujeres que, de acuerdo a medios locales, eran trabajadores del bar.

Los presuntos autores llegaron al bar Lacoss a bordo de una motocicleta y lo rociaron de gasolina para prenderle fuego, según informaron medios locales.

Además, en su huida, los sospechosos dispararon presuntamente contra la fachada del local para evitar que pudieran salir las personas que se encontraban en su interior.

"Obviamente no podemos revelar el nombre (de los responsables), y todo esto ya fue canalizado a la fiscal para que se lleve a cabo la investigación y posteriormente la detención de los que consideramos nosotros como los presuntos responsables", añadió el secretario de Seguridad Pública del estado de Puebla.

Los hechos ocurren mientras el Gobierno federal presume una disminución del 37 % en los homicidios en el país en los primeros trece meses del gobierno de Claudia Sheinbaum.