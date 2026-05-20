Cierre temporal de acceso a Chichén Itzá por ajustes operativos

Las autoridades señalaron que la medida fue tomada de forma preventiva con el objetivo de atender temas operativos y de coordinación interinstitucional.

El acceso a la zona arqueológica de Chichén Itzá fue suspendido temporalmente este martes, informaron el Gobierno de Yucatán y el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH).

De acuerdo con el aviso oficial difundido por ambas instituciones, el cierre aplica tanto para el Centro de Atención a Visitantes (CATVI) como para el antiguo parador turístico operado por el Patronato Cultur.

Las autoridades señalaron que la medida fue tomada de forma preventiva con el objetivo de atender temas operativos y de coordinación interinstitucional.

"La medida se adopta de manera preventiva, con el fin de atender aspectos operativos y de coordinación interinstitucional que permitan asegurar la mejor experiencia de visita en el sitio", detalló el comunicado.

Buscan restablecer operaciones lo antes posible

El INAH indicó que mantiene comunicación permanente con el Gobierno de Yucatán para normalizar las actividades y reabrir el acceso al público a la brevedad.

Hasta el momento no se han dado a conocer mayores detalles sobre las causas específicas que originaron el cierre temporal de uno de los sitios arqueológicos más visitados del país.

Las autoridades también agradecieron la comprensión de turistas, prestadores de servicios, habitantes de la comunidad y medios de comunicación ante esta suspensión temporal.

Chichén Itzá es considerado uno de los principales destinos turísticos y culturales de México, además de ser Patrimonio de la Humanidad y una de las Nuevas Siete Maravillas del Mundo Moderno.