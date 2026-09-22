Cierran puertos de Guerrero y Michoacán por huracán Polo

La Secretaría de Marina (Semar) informó el cierre de puertos en Guerrero y Michoacán debido a las condiciones meteorológicas que prevalecen en el Océano Pacífico, por lo que pidió a la población atender las recomendaciones de las autoridades y evitar riesgos.
En Guerrero, se mantiene cerrado Zihuatanejo para embarcaciones mayores, mientras que para embarcaciones menores la restricción aplica en Acapulco, Puerto Marqués y Zihuatanejo.
En Michoacán, el puerto de Lázaro Cárdenas permanece cerrado para embarcaciones menores.
La Semar exhortó a prestadores de servicios, pescadores y población en general a extremar precauciones.
La dependencia recomendó evitar actividades marítimas, turísticas y ribereñas mientras persistan las condiciones adversas, así como mantenerse atentos a los avisos oficiales sobre la evolución del tiempo en la región.