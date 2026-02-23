Cierran puerto de Manzanillo ante hechos de violencia en el país

La Secretaría de Marina detalló que la reanudación de actividades dependerá de la evaluación permanente de las condiciones de seguridad en la zona.

El Puerto de Manzanillo suspendió operaciones de manera temporal luego de los hechos violentos registrados tras la confirmación de la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias ‘El Mencho’. La decisión fue anunciada por la Secretaría de Marina como medida preventiva ante el escenario de riesgo en la región.

El cierre ocurre después de que se reportaran bloqueos carreteros, quema de vehículos y enfrentamientos en distintos puntos del país, principalmente en estados del occidente, tras el operativo federal en Jalisco donde fue abatido el líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

¿Por qué se suspendieron las operaciones portuarias?

La Administración del Sistema Portuario Nacional Manzanillo informó que la medida busca garantizar la seguridad de usuarios, trabajadores, operadores logísticos y tripulaciones que transitan por la terminal marítima.

El puerto de Manzanillo es considerado el más importante del Pacífico mexicano en movimiento de carga contenerizada y mercancías de comercio exterior, por lo que cualquier alteración en su funcionamiento impacta directamente en cadenas logísticas nacionales e internacionales.

“La Administración del Sistema Portuario Nacional Manzanillo informa que la operación en el puerto queda suspendida temporalmente. Se notificará oportunamente a la comunidad portuaria en cuanto las actividades se reactiven. Agradecemos su comprensión y mantenerse atentos a los avisos oficiales. Les solicitamos mantenerse atentos”.

La Secretaría de Marina detalló que la reanudación de actividades dependerá de la evaluación permanente de las condiciones de seguridad en la zona.

Impacto económico y logístico del cierre

El Puerto de Manzanillo concentra una parte significativa del comercio marítimo del país, particularmente en el intercambio con Asia y con mercados estratégicos de EUA. La suspensión temporal podría generar retrasos en importaciones, exportaciones y operaciones aduanales.

Transportistas, agentes aduanales y empresas navieras se mantienen atentos a los avisos oficiales para conocer cuándo podrán reactivar maniobras de carga y descarga.

Especialistas en logística señalan que, aunque se trata de una medida preventiva, incluso un cierre breve puede provocar ajustes en rutas marítimas y acumulación de mercancías en patios y recintos fiscalizados.

Hechos de violencia tras la muerte de ‘El Mencho’

La suspensión ocurre tras la confirmación del fallecimiento de ‘El Mencho’ durante un operativo federal en Tapalpa, Jalisco. Tras el anuncio oficial, se reportaron acciones violentas en al menos 14 estados, incluyendo bloqueos estratégicos en Jalisco, Michoacán y Colima.

El gobierno estatal activó protocolos de seguridad extraordinarios mientras fuerzas federales mantienen despliegues en carreteras, zonas urbanas y puntos estratégicos.

Las autoridades portuarias reiteraron que la prioridad es proteger la integridad de las personas y garantizar que las operaciones se retomen únicamente cuando existan condiciones adecuadas de seguridad.