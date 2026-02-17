Cierran definitivamente la estética del Senado

La Jucopo confirmó el cierre de la estética y la estilista perdió su empleo. Los recursos invertidos, de 37 mil pesos, fueron reintegrados al almacén del Senado

La presidencia del Senado y la Junta de Coordinación Política (Jucopo) anunciaron el cierre definitivo de la estética que había sido reabierta al inicio de la Legislatura, por lo que las senadoras deberán ahora arreglarse en casa.

¿Qué implica el cierre de la estética en el Senado?

El presidente de la Jucopo, Ignacio Mier, confirmó que el cierre responde a una revisión de los recursos públicos y señaló que el tema había escalado de nota a noticia. Con esto, el servicio de peluquería ya no estará disponible durante las sesiones legislativas.

¿Qué pasó con la estilista?

La profesional que trabajaba en la estética perdió su fuente de empleo, ya que dependía de los ingresos generados por el servicio para las senadoras. Los precios de los servicios oscilaban entre 100 y 500 pesos por tinte o arreglo.

Mier señaló que la estilista era una madre trabajadora que recibía ingresos para mantener a su familia y que no tenía responsabilidad sobre la decisión del cierre. Los instrumentos utilizados en la estética —un sillón, un espacio para lavar el cabello y un espejo— fueron adquiridos en la Legislatura pasada por un valor de 37 mil pesos y reintegrados al almacén tras la revisión.

¿Cómo se manejaron los recursos públicos?

La Jucopo aseguró que hubo una revisión minuciosa de los recursos y que los instrumentos reutilizados se valoraron según los avalúos registrados. No existió generación de gastos adicionales ni facturas posteriores a la adquisición original, garantizando la correcta administración del dinero público.

Con la medida, las senadoras deberán acicalarse por su cuenta y la estética dejará de funcionar como un espacio dentro del Senado, cerrando un capítulo que había generado debate sobre el uso de recursos públicos y privilegios dentro del recinto legislativo.