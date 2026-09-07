Cierran avenida por enorme socavón en Guadalajara

El colapso de la carpeta asfáltica deriva de fallas en la red sanitaria que previamente ya habían provocado un accidente vial.

La circulación sobre la avenida Enrique Díaz de León Norte quedó completamente suspendida a la altura de la colonia Jardines del Country, luego de que se formara un hundimiento de gran tamaño y de gran profundidad en el tramo ubicado entre las calles La Condesa y La Perpetua.

Reportes en la zona y material difundido por los propios vecinos confirman que la falla en la carpeta asfáltica alcanza una longitud cercana a los 20 metros en el sentido hacia la avenida Manuel Ávila Camacho. Ante el riesgo que representa el colapso, personal de Protección Civil se desplegó en el sitio para resguardar el área de manera preventiva e implementar acciones de vigilancia para proteger a peatones y automovilistas.

El origen de este deterioro está vinculado a un problema de infraestructura hidráulica detectado semanas atrás, el cual requería la sustitución de un tramo de tubería sanitaria de 18 pulgadas. El antecedente más grave se registró el pasado 28 de agosto, cuando un automóvil cayó en el hundimiento inicial y dejó dos personas con heridas leves; no obstante, el terreno continuó cediendo hasta provocar el cierre total de la vía.

Las corporaciones de auxilio instan a la ciudadanía a tomar vías alternas mientras los equipos técnicos concluyen las labores de inspección, delimitan formalmente el perímetro de seguridad y comienzan los trabajos correspondientes para la reparación de la arteria vial.