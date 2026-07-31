Cierran área tras derrame químico por descarrilamiento de tren

El accidente se registró en el municipio de Naco, Sonora, cuando un tren de carga de Ferromex descarriló y provocó el derrame de hidrosulfuro de sodio

La secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Alicia Bárcena, informó este jueves que se clausuró de manera temporal el área donde descarriló un tren de carga de Ferromex en el estado de Sonora mientras se verifica si el derrame de sustancias químicas ha afectado al medioambiente.

Bárcena explicó que la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) mantiene presencia en la zona desde el descarrilamiento ocurrido el pasado sábado.

El accidente sucedió en el municipio de Naco, Sonora, cuando un tren de carga de Grupo México Transportes (Ferromex) descarriló y provocó el derrame de casi 60,000 litros de hidrosulfuro de sodio, además de cobre, según informó previamente Profepa.

Bárcena indicó que las autoridades realizaron un sobrevuelo de cinco kilómetros sobre el cauce cercano al lugar del accidente, incluido el poblado de El Sauz, localizado a 3.7 kilómetros del lugar.

"Nos preocupaba mucho, pero no se identificó ninguna evidencia de la solución derramada", afirmó.

Sin embargo, la secretaria precisó que el derrame alcanzó un arroyo temporal y aseguró que la empresa ya ha ejecutado las primeras labores de contención.

"Ferromex ya contuvo el derrame, cayó en un pequeño arroyo que es un arroyo temporal y ya Ferromex ya recogió todo el cobre que había sido derramado", explicó.

Asimismo, detalló que la compañía realiza el trasvase de 1.700 litros de hidrosulfuro de sodio contenidos en uno de los carros tanque "con el propósito de reducir el riesgo", además de labores de venteo.

La secretaria de Medio Ambiente agregó que especialistas del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA) y del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC) realizan análisis para descartar que las lluvias registradas tras el accidente hayan favorecido la infiltración de contaminantes al subsuelo.

"Estamos haciendo análisis con el INECC y con el IMTA sobre todo para ver si no hubo permeabilidad o lixiviación hacia el manto acuífero porque sí es cierto que se deslavó porque llovió mucho después del accidente", señaló.

Tras el descarrilamiento, la Profepa, la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Protección Civil y autoridades estatales desplegaron un operativo para evaluar el alcance de la contaminación y determinar las medidas de remediación que deberá cumplir la empresa responsable.