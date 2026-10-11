Cierran aeropuerto de Vallarta por temible huracán 'Simón'

La terminal aérea canceló todos los vuelos programados ante el inminente embate de la tormenta con vientos de 240 kilómetros por hora.

El Aeropuerto Internacional de Puerto Vallarta, en el estado de Jalisco, anunció este sábado el cierre total de sus operaciones hasta el lunes, ante la aproximación del huracán Simon, de categoría 4 en la escala Saffir-Simpson, cuya trayectoria impactará las costas del occidente mexicano.

En un comunicado oficial, el Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP) informó que la terminal aérea permanecerá cerrada desde las 18:00 horas de este sábado y hasta las 08:00 horas del lunes 12 de octubre. Todas las operaciones programadas posteriores a las 17:00 horas del sábado y las previstas para el domingo 11 de octubre han quedado canceladas.

La administración aeroportuaria instó a los usuarios a no acudir a las instalaciones y permanecer resguardados en sus hoteles o en los albergues temporales habilitados por las autoridades. Asimismo, precisó que la reapertura estará sujeta a las condiciones meteorológicas y a las inspecciones de seguridad que se realicen en la infraestructura.

Suspensión de actividades y restricciones operativas

La medida en la terminal aérea de Puerto Vallarta forma parte de los protocolos preventivos desplegados en la región:

Actividades no esenciales: Suspendidas a partir de las 16:00 horas en 24 municipios pertenecientes a los estados de Jalisco , Colima , Michoacán y Nayarit .

Suspendidas a partir de las 16:00 horas en 24 municipios pertenecientes a los estados de , , y . Transporte y navegación en Jalisco: Se suspendió el servicio de transporte público hasta nuevo aviso y se restringió la navegación a todo tipo de embarcaciones en la zona costera.

Se suspendió el servicio de transporte público hasta nuevo aviso y se restringió la navegación a todo tipo de embarcaciones en la zona costera. Cierre de puertos: La Secretaría de Marina (SEMAR) informó la restricción total de navegación en los puertos de Manzanillo (Colima), San Blas (Nayarit) y Lázaro Cárdenas (Michoacán).

Evolución y ubicación del huracán Simon

De acuerdo con el reporte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el sistema alcanzó la categoría 4 tras un proceso de rápida intensificación. A las 18:00 horas, el centro del huracán se localizó a 135 km al sur-suroeste de Manzanillo, Colima, y a 295 km al sur-sureste de Cabo Corrientes, Jalisco, desplegando vientos máximos sostenidos de 240 km/h con rachas de 295 km/h y un desplazamiento hacia el norte a 6 km/h.

Las autoridades meteorológicas prevén precipitaciones de intensidad extraordinaria (superiores a 250 mm) en Michoacán, Colima y Jalisco, alertando sobre riesgos de crecidas de ríos, desbordamientos, deslaves e inundaciones urbanas.