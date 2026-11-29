La dependencia estatal detalló que la medida busca salvaguardar la integridad de visitantes ante la acumulación de nieve y el mal tiempo.

La Secretaría de Seguridad del Estado de México informó que el acceso al Nevado de Toluca permanecerá cerrado hasta nuevo aviso debido a las condiciones climatológicas que prevalecen en la zona, medida tomada para salvaguardar la integridad de las y los visitantes.

A través de un aviso oficial difundido en sus redes sociales, la dependencia estatal detalló que elementos de la Policía de Alta Montaña y Agreste mantienen presencia permanente y realizan labores de vigilancia en los puntos de acceso, donde se observa acumulación de nieve, con el objetivo de impedir el paso de la población que pudiera poner en riesgo su vida.

Llamado preventivo a turistas y visitantes

Ante el cierre temporal del área natural, las autoridades exhortaron a la ciudadanía a actuar con responsabilidad y evitar ingresar a zonas restringidas mientras persistan las bajas temperaturas y el mal tiempo en la región.

El despliegue operativo continuará de manera preventiva hasta que las condiciones del clima permitan garantizar un recorrido seguro para el turismo local y nacional, y serán las mismas autoridades quienes autoricen nuevamente el paso a turistas y visitantes.