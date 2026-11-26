La medida entró en vigor este 25 de noviembre y fue implementada en atención a las recomendaciones de las autoridades sanitarias

El Zoológico de León suspendió temporalmente todas sus actividades abiertas al público luego de que autoridades federales y estatales confirmaran la presencia de influenza aviar de alta patogenicidad A (H5N1) en ejemplares del recinto, situación que activó protocolos de bioseguridad y vigilancia epidemiológica.

La medida entró en vigor este 25 de noviembre y fue implementada en atención a las recomendaciones de las autoridades sanitarias, con el objetivo de reducir riesgos de transmisión, reforzar las acciones preventivas y contener la propagación del virus entre las especies bajo resguardo del parque.

De acuerdo con información difundida por el propio zoológico, el brote estaría relacionado con la presencia de aves migratorias silvestres que visitan regularmente las instalaciones y que pudieron haber introducido el virus al ecosistema del recinto.

Las autoridades también mantienen seguimiento epidemiológico a 29 personas que tuvieron contacto con los animales infectados. De ese grupo, 15 han presentado síntomas respiratorios, por lo que sus muestras fueron analizadas para descartar contagios en humanos. Hasta ahora no se han confirmado casos positivos entre el personal o personas expuestas.

El cierre se produjo luego de que se reportara la muerte de diversos ejemplares asociados al brote, entre ellos aves silvestres, un mono araña y tigrillos, además de que otro primate permanece bajo observación tras presentar síntomas compatibles con la enfermedad.

La administración del Zoológico de León informó que, pese al cierre, el personal especializado continuará con las labores de alimentación, atención veterinaria y monitoreo permanente de los animales para garantizar su bienestar durante la contingencia sanitaria.

Asimismo, se indicó que no existe una fecha definida para la reapertura, ya que esta dependerá de la evolución del brote y de las evaluaciones técnicas que realicen las autoridades sanitarias y zoosanitarias correspondientes.