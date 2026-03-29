Choque múltiple en Zitácuaro-Toluca deja 5 muertos y 6 heridos

La fuerza del choque provocó una escena de destrucción sobre la carpeta asfáltica, con unidades severamente dañadas y personas atrapadas entre los restos

Un accidente de gran magnitud sacudió la autopista Zitácuaro-Toluca este sábado 28 de marzo, luego de que un tráiler presuntamente se quedara sin frenos y provocara un choque múltiple que dejó un saldo preliminar de cinco personas muertas y al menos seis lesionadas.

El siniestro ocurrió en el tramo conocido como El Polvorín, en el municipio de Zitácuaro, una zona identificada por su constante tránsito de transporte de carga pesada.

Impacto en cadena tras perder el control

De acuerdo con los primeros reportes, el conductor del tractocamión habría perdido el control de la unidad al presentar una falla mecánica en el sistema de frenado, lo que derivó en un impacto directo contra varios vehículos que circulaban por la vía.

La fuerza del choque provocó una escena de destrucción sobre la carpeta asfáltica, con unidades severamente dañadas y personas atrapadas entre los restos.

Varios vehículos involucrados

En el percance participaron al menos cuatro unidades: el tráiler de carga, una camioneta tipo Ford F-350, un automóvil compacto y una motocicleta, lo que incrementó la gravedad del accidente.

Algunas de las víctimas quedaron tendidas sobre la vialidad, mientras que otras fueron rescatadas con vida por cuerpos de emergencia.

Víctimas y atención a heridos

Autoridades confirmaron la muerte de cinco personas en el lugar, mientras que seis más resultaron lesionadas, algunas de ellas con heridas de consideración.

Entre los afectados se reportó la presencia de menores de edad, lo que generó mayor movilización de paramédicos y equipos de rescate en la zona.

Los heridos fueron trasladados a hospitales cercanos para recibir atención médica especializada.

Movilización de cuerpos de emergencia

Tras el accidente, elementos de Protección Civil, bomberos, Guardia Nacional y policías municipales acudieron al sitio para realizar labores de auxilio, acordonar la zona y agilizar el retiro de las unidades siniestradas.

El tránsito en la autopista se vio severamente afectado durante varias horas, mientras se llevaban a cabo las maniobras de rescate y limpieza.

Investigación en curso

El conductor del tráiler fue detenido y puesto a disposición de las autoridades, quienes investigan si el accidente fue consecuencia de una falla mecánica, negligencia o exceso de velocidad.

Peritos trabajan en el análisis del vehículo y de la escena para determinar las causas exactas del siniestro.

Carretera con antecedentes de riesgo

La autopista Zitácuaro-Toluca es considerada una vía de alto riesgo debido a su carga vehicular constante y tramos complicados, lo que ha derivado en múltiples accidentes en los últimos años.

El uso frecuente por parte de unidades pesadas incrementa la posibilidad de percances de gran impacto, como el registrado este sábado.