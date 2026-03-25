Choque múltiple deja dos muertos y 14 heridos en Querétaro

Un fuerte accidente carretero dejó un saldo de dos personas fallecidas y al menos 14 lesionadas, la mañana de este martes en la carretera 57

Un fuerte accidente carretero dejó un saldo de dos personas fallecidas y al menos 14 lesionadas, una de ellas en estado grave, la mañana de este martes en la carretera 57, a la altura de la colonia Cimatario, en la ciudad de Querétaro.

De acuerdo con los primeros reportes, un tráiler de la empresa Refrigerados Vilchis impactó al menos a 12 vehículos, generando un choque en cadena que movilizó de inmediato a los cuerpos de emergencia.

El siniestro ocurrió en una de las principales vías del estado, lo que provocó caos vial y el cierre parcial de la circulación con dirección a Celaya.

Rescate de víctimas y despliegue de emergencia

Al lugar acudieron elementos del Cuerpo de Bomberos de Querétaro, quienes realizaron labores de rescate utilizando herramienta especializada para liberar a personas atrapadas entre los vehículos.

También participaron brigadas de Protección Civil de Querétaro y personal del Centro Regulador de Urgencias Médicas, que coordinaron el traslado de los heridos a distintos hospitales.

Autoridades confirmaron que una de las personas lesionadas se encuentra en estado grave.

Tras provocar el accidente, el operador del tráiler abandonó el lugar y hasta el momento no ha sido localizado, por lo que autoridades ya iniciaron un operativo para dar con su paradero.

Elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Guardia Nacional acudieron a la zona para brindar apoyo en las labores de seguridad y control del tránsito vehicular.

Las autoridades correspondientes iniciaron las investigaciones para determinar las causas del accidente y deslindar responsabilidades, mientras continúan las labores en la zona.