Choque frontal en autopista de Oaxaca deja 8 muertos

Choque frontal entre dos camionetas de transporte de pasajeros dejó un saldo de ocho personas fallecidas y 14 lesionadas en la autopista 135D Oaxaca–Cuacnopalan

Un choque frontal entre dos camionetas de transporte de pasajeros dejó un saldo de ocho personas fallecidas y 14 lesionadas en la autopista 135D Oaxaca–Cuacnopalan, informaron este sábado cuerpos de emergencia.

El percance se registró después de las 13:00 horas en el kilómetro 196, en el tramo que conecta San Pablo Huitzo con Asunción Nochixtlán.

En el sitio colisionaron dos unidades tipo Urvan: una perteneciente a la empresa Transportes Cuauhtémoc y otra de uso particular.

Tras el impacto, ambos vehículos quedaron severamente dañados y atravesados sobre la vialidad, lo que obligó al cierre temporal de la carretera.

Autoridades informaron que seis personas perdieron la vida en el lugar del accidente, mientras que otras dos fallecieron posteriormente en hospitales a los que fueron trasladadas.

Los 14 heridos fueron auxiliados por personal de Caminos y Puentes Federales, Cruz Roja y el Cuerpo de Bomberos, quienes los trasladaron a diversos nosocomios, principalmente en la ciudad de Oaxaca. Algunos de ellos se reportan en estado grave.

Operativo de emergencia y diligencias

Tras el siniestro, se desplegó un operativo en el que participaron elementos de la Policía Vial Estatal, Servicios de Salud de Oaxaca, autoridades federales y cuerpos de rescate para atender a las víctimas.

Personal de la Fiscalía General del Estado acudió al lugar para realizar las diligencias correspondientes, el levantamiento de los cuerpos y la apertura de la carpeta de investigación.

COMUNICADO OFICIAL | SÁBADO 13 DE JUNIO DE 2026 pic.twitter.com/m0Pmfl7I82 — Gobierno de Oaxaca (@GobOax) June 14, 2026

El gobierno estatal expresó sus condolencias a los familiares de las personas fallecidas y reiteró su compromiso de brindar apoyo inmediato a la población afectada por este tipo de emergencias.

Las autoridades continúan con las investigaciones para esclarecer las causas del accidente ocurrido en esta importante vía que conecta Oaxaca con el estado de Puebla.