Choque frontal deja dos muertos y 20 lesionados en Edomex

Las víctimas fueron extraídas de las unidades para ser atendidas sobre el camellón central de la vialidad, lo que provocó su cierre total durante varias horas

Un choque frontal entre una combi y un autobús dejaron al menos dos personas sin vida y 20 lesionados sobre la carretera Santiago Tianguistenco–Chalma, en el Estado de México.

Esto sucedió durante la mañana de este domingo, cuando el conductor de la combi que trasladaban peregrinos invadió el carril contrario, lo que provocó que terminara estrellándose contra un autobús.

Las personas que resultaron lesionadas fueron extraídas de las unidades para ser atendidas sobre el camellón central de la vialidad.

Elementos de diversas corporaciones acudieron hasta el punto para proceder con el traslado de los afectados quienes fueron atendidos en hospitales de Toluca, Ocuilan y Tianguistenco.

La vialidad se mantuvo cerrada por varias horas, sin embargo, fue reabierta de manera parcial. Ya se investigan las causas de este accidente.