Choque frontal de motocicletas deja tres muertos en Morelia

Tres jóvenes murieron y otro resultó herido tras un choque frontal entre dos motocicletas en la localidad de La Noria, en Morelia

Tres jóvenes perdieron la vida y uno más resultó lesionado luego de que dos motocicletas chocaran de frente en la localidad de La Noria, municipio de Morelia, Michoacán.

El accidente se registró durante la tarde del martes en la carretera rural que conecta a la población de Jamaica con la comunidad de La Noria. Tras observar el percance, automovilistas que circulaban por el sitio solicitaron la presencia de los servicios de emergencia.

Tres víctimas murieron en el lugar

Elementos de seguridad y paramédicos acudieron al sitio para atender a los involucrados. Después de valorar a los jóvenes, los cuerpos de emergencia confirmaron que tres de ellos habían fallecido.

El cuarto motociclista sobrevivió al impacto y recibió atención inicial en el lugar antes de ser trasladado de emergencia a un hospital de la región, donde recibiría atención médica especializada.

Hasta el momento, las autoridades no han dado a conocer las identidades de los tres jóvenes que murieron en el accidente.

La zona fue acordonada por elementos policiales, quienes solicitaron la intervención de la Fiscalía Regional para llevar a cabo las diligencias correspondientes y establecer cómo ocurrió el choque entre las motocicletas.