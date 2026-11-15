Choque frente a clínica del IMSS en Ecatepec deja un muerto

Un automóvil se impactó contra puestos ambulantes y la reja de la Clínica 92; una persona murió y el conductor fue detenido

Un accidente automovilístico frente a la Clínica 92 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), en Ecatepec, Estado de México, dejó una persona fallecida y varias lesionadas durante la mañana de este sábado 14 de noviembre.

El percance ocurrió sobre avenida Central, en las inmediaciones de la unidad médica ubicada en la zona de Plaza Aragón, cuando un automóvil se impactó contra puestos ambulantes y la reja de acceso de la clínica, donde había personas que esperaban para recibir atención médica.

De acuerdo con los primeros reportes, el vehículo era conducido por un adulto mayor que circulaba con dirección a la Ciudad de México. El automovilista habría perdido el control después de que otro automóvil le cerrara el paso, aunque esta versión no había sido confirmada por las autoridades.

Una persona murió en el lugar del accidente

Entre las víctimas se encontraba un hombre de aproximadamente 54 años, quien recibió maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP); sin embargo, falleció en el sitio.

Otras personas resultaron lesionadas y recibieron atención de emergencia. Personal médico del IMSS salió de las instalaciones para auxiliar a las víctimas, mientras que elementos de Protección Civil y paramédicos participaron en las labores de atención.

Detienen al conductor tras el choque

Policías municipales acudieron al lugar para acordonar la zona y facilitar las labores de los cuerpos de emergencia. El conductor fue detenido y trasladado ante el Ministerio Público, donde se determinarán las responsabilidades correspondientes.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México quedó a cargo de las investigaciones para esclarecer las circunstancias del accidente y establecer si otro vehículo estuvo involucrado.

El choque también provocó afectaciones en el acceso a la unidad médica y en la circulación de la zona, mientras se realizaban los trabajos periciales.