Choque entre tren y camión gasero en Querétaro deja dos muertos

El secretario de Gobierno de Querétaro, Eric Gudiño, confirmó que hasta ahora se cuenta con el reporte preliminar de dos personas fallecidas y una más lesionada

Un choque entre un ferrocarril y un camión de gas dejó este martes al menos dos personas muertas y una herida, en el estado de Querétaro.

Según los primeros reportes, la colisión sucedió en la carretera estatal 100, donde una pipa que transportaba combustible cruzaba una vía férrea y fue golpeada por un tren.

Esto dice la autoridad

El secretario de Gobierno de Querétaro, Eric Gudiño, confirmó que hasta ahora se cuenta con el reporte preliminar de dos personas fallecidas y una más lesionada, de las cuales no dio más detalles.

El funcionario apuntó que el choque se produjo en un cruce ferroviario y causó una fuerte explosión; debido a esto, agentes de Protección Civil restringieron la circulación en la zona de manera preventiva.

Las redes sociales muestran imágenes de una columna de humo que se levanta desde el lugar, donde se ve un vehículo ardiendo.

Un mal creciente

En los últimos años, se han registrado diversos accidentes de gran impacto en el centro del país, con vehículos de carga y materiales peligrosos, lo que ha encendido alertas sobre los riesgos que representa el traslado de gas y combustibles en la región.

El 10 de septiembre pasado, un camión cisterna de 49.500 litros se volcó y explotó en Iztapalapa, Ciudad de México, dejando un saldo de 31 muertos y más de 60 heridos, uno de los accidentes más graves de los últimos años en la capital.

A nivel nacional, a partir del 15 de octubre de 2025, será obligatorio el uso de códigos QR para la verificación digital de las unidades, realizar inspecciones periódicas certificadas, instalar sistemas de control de velocidad y monitoreo por GPS.