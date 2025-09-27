Choque entre transporte público deja 12 lesionados en CDMX

Al menos 12 personas resultaron lesionadas en un choque entre dos unidades de transporte público cerca de la estación Xola, en la alcaldía Benito Juárez

Al menos doce personas lesionadas dejó el incidente vial entre dos unidades de transporte público ocurrido este viernes cerca de la estación Xola de la línea 2, en la colonia Narvarte de la alcaldía Benito Juárez, informó el Sistema de Transporte Público de la Ciudad de México.

En una tarjeta informativa, la dependencia apuntó que los hechos fueron sobre avenida Eje 4 sur, dirección Tacubaya, y que debido a la precipitación pluvial y al congestionamiento vial, el autobús 373 se impactó en la parte trasera debido a las dimensiones de ambas unidades.

“De inmediato ambos conductores dieron aviso al Centro de Control de Metrobús, donde se solicitaron servicios de emergencia para valorar a doce personas que resultaron lesionadas por este hecho”, detalló el documento. “Ambas unidades se mantuvieron en el sitio. Al tiempo llegó el personal de Metrobús, de la aseguradora y la empresa operadora”, señaló el reporte sin precisar el nombre de estas compañías.

Las autoridades refrendaron su disposición para colaborar con las personas lesionadas, aunque no dieron más detalles sobre el traslado de las víctimas o su estado de salud.