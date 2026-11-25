El accidente ocurrió en la carretera Guanajuato-Juventino Rosas, a la altura de Campuzano; cuatro personas resultaron lesionadas

Un accidente en el que estuvieron involucrados una patrulla de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado (FSPE), un taxi y un tractocamión dejó tres personas fallecidas y cuatro lesionadas en la carretera Guanajuato-Juventino Rosas.

El percance ocurrió durante la mañana del martes 24 de noviembre, a la altura de la comunidad de Campuzano, en Guanajuato capital. El reporte de emergencia se recibió alrededor de las 6:23 horas, lo que movilizó a bomberos, paramédicos y elementos de seguridad.

Tres personas murieron en el lugar del accidente

De acuerdo con los primeros reportes, en el choque participaron un vehículo de alquiler del municipio de San Diego de la Unión, una camioneta de las FSPE y un tractocamión.

Tras el impacto, las unidades quedaron fuera de la carretera. El taxi terminó volcado sobre su parte frontal, mientras que los cuerpos de emergencia realizaron maniobras para asegurar los vehículos y evitar riesgos durante las labores de auxilio.

Los rescatistas confirmaron que tres personas que viajaban en el taxi perdieron la vida en el sitio. Hasta el momento de los primeros informes no se habían dado a conocer sus identidades.

Cuatro personas resultaron lesionadas

Además de las víctimas mortales, cuatro hombres sufrieron lesiones que, de acuerdo con los reportes de los cuerpos de emergencia, no ponían en riesgo su vida. Los afectados fueron trasladados a una clínica de Guanajuato capital para recibir atención médica.

El accidente provocó el cierre de la circulación en ambos sentidos de la carretera Guanajuato-Juventino Rosas, mientras se desarrollaban las maniobras de rescate y atención a los involucrados.

Hasta el momento no se habían establecido las circunstancias que provocaron el accidente. Las autoridades ministeriales deberán realizar las diligencias correspondientes para determinar cómo ocurrió el percance y deslindar responsabilidades.

La zona permaneció bajo resguardo durante las labores de emergencia y los trabajos de las autoridades.