Conductor del tractocamión circulaba en sentido contrario y presuntamente intentó rebasar sin precaución, por lo que impactó el costado izquierdo de un autobús

Un accidente entre un autobús de pasajeros y un tractocamión dejó cinco personas fallecidas, entre ellas un menor de cuatro años, y al menos 42 lesionadas, 11 de ellas de consideración, en la carretera federal 45, a la altura del municipio de Rincón de Romos, Aguascalientes.

El percance ocurrió alrededor de las 3:00 horas, sobre el Libramiento a Rincón de Romos, a la altura de la comunidad El Saucillo, aproximadamente a 45 kilómetros al norte de la capital.

De acuerdo con la información, el conductor de un tractocamión Kenworth azul circulaba en sentido contrario y presuntamente intentó rebasar sin precaución, por lo que impactó el costado izquierdo de un autobús de la empresa Gran Turismo Luxury.

Autobús viajaba en caravana desde Saltillo

La unidad de pasajeros formaba parte de una caravana de seis autobuses que salió de Saltillo, Coahuila, con destino a Villa Hidalgo, donde los viajeros comprarían ropa, y posteriormente a Tonalá, Jalisco, para adquirir artesanías con fines comerciales de cara a la temporada navideña.

Tras el impacto, el tractocamión se estrelló contra el muro de un puente. Su conductor, un hombre de entre 40 y 45 años que no había sido identificado, salió proyectado de la unidad y murió en el lugar.

En el autobús fallecieron tres pasajeros:

Eduardo Agustín Galván Palacios, de 48 años

María Guadalupe Carrillo Constancia, de 67 años

Francisco Sánchez Ibarra, de 71 años

Horas después se confirmó la muerte de un menor de cuatro años, mientras recibía atención médica en el Hospital General de Rincón de Romos.

Autoridades atendieron a los lesionados

Al sitio acudieron elementos de la Guardia Nacional, la Policía Municipal de Rincón de Romos y la Secretaría de Seguridad Pública estatal para abanderar la zona y coordinar las labores de atención.

Paramédicos del Instituto de Servicios de Salud del Estado, Protección Civil municipal y la Cruz Roja brindaron atención a las personas lesionadas, entre ellas 11 reportadas como graves.

Personal de Servicios Periciales de la Fiscalía General del Estado realizó el levantamiento de los cuerpos y su traslado a la capital para practicar las necropsias correspondientes. También inició las diligencias para esclarecer las causas del accidente y deslindar responsabilidades.