Choque en Periférico entre BMW y Camaro deja un muerto

El fatal percance se registró durante la noche del jueves, a la altura de la colonia Jardines del Pedregal, en la alcaldía Coyoacán

Un accidente entre dos automóviles de alta gama dejó una persona sin vida en el segundo piso del Periférico Sur, en la Ciudad de México. El percance ocurrió durante la noche del jueves 5 de noviembre, a la altura de la colonia Jardines del Pedregal, en la alcaldía Coyoacán.

De acuerdo con los primeros reportes, en el choque estuvieron involucrados un BMW blanco y un Chevrolet Camaro amarillo. El conductor del vehículo deportivo falleció en el lugar, luego de que paramédicos acudieran para brindarle atención médica.

Así ocurrió el choque entre el BMW y el Camaro en Periférico

Los reportes preliminares señalan que se trató de un impacto por alcance entre ambos vehículos, cuando circulaban por los carriles elevados del Periférico Sur, cerca de la calle Montaña.

Las primeras investigaciones apuntan a que los automóviles se desplazaban a exceso de velocidad. Según esa versión, el BMW habría golpeado por la parte trasera al Camaro, lo que provocó que este último fuera proyectado contra el muro de contención de la vialidad.

El impacto ocasionó daños considerables en las dos unidades. Entre las afectaciones reportadas se encuentran las siguientes:

BMW blanco: presentó daños severos en la parte frontal y perdió la llanta delantera derecha.

presentó daños severos en la parte frontal y perdió la llanta delantera derecha. Chevrolet Camaro amarillo: terminó con la parte trasera destruida por la fuerza del choque.

Muere conductor del Camaro tras el accidente

Al lugar llegaron paramédicos de Protección Civil de la alcaldía Coyoacán, quienes revisaron al conductor del Camaro, que permanecía inconsciente al interior del automóvil.

Después de realizar la valoración correspondiente, los equipos de emergencia confirmaron que el hombre ya no presentaba signos vitales. Hasta el momento de los primeros reportes no se había dado a conocer públicamente su identidad.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) intervino en el sitio para realizar las diligencias ministeriales, el levantamiento del cuerpo y las investigaciones que permitan establecer cómo ocurrió el accidente y determinar las posibles responsabilidades.

Accidente provocó afectaciones viales en Periférico Sur

El choque también ocasionó complicaciones para los automovilistas que circulaban por el segundo piso del Periférico.

Debido a las labores de emergencia y a las diligencias de las autoridades, la circulación fue cerrada momentáneamente en ambos sentidos.

Los trabajos se prolongaron durante varias horas. Posteriormente, grúas retiraron los vehículos involucrados y se realizaron labores de limpieza en la superficie de rodamiento para permitir la recuperación de la circulación.