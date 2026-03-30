Choque en México-Pachuca deja dos muertos y nueve heridos

Un fuerte accidente entre tres vehículos en la autopista México-Pachuca, en Tecámac, dejó un saldo de dos personas muertas y al menos nueve lesionadas

Un fuerte accidente entre tres vehículos en la autopista México-Pachuca, a la altura de Tecámac, dejó un saldo de dos personas muertas y al menos nueve lesionadas, informaron autoridades policiacas.

El percance ocurrió durante la madrugada de este domingo, cuando un automóvil BMW, color blanco y con placas del estado de Morelos, era conducido a exceso de velocidad presuntamente por una persona en estado de ebriedad.

A la altura del kilómetro 34+190, en la colonia Villas del Real, el vehículo impactó por la parte trasera a una camioneta Nissan Urvan del transporte público, la cual volcó tras el choque. En el mismo incidente, una camioneta Ford Transit también fue impactada, provocando que terminara volcada.

En el lugar fallecieron dos personas, identificadas como Sabina Ávila Delgadillo, de 54 años, y María de los Ángeles Vera, de 49 años. Además, nueve personas resultaron lesionadas.

Elementos de emergencia acudieron al sitio para brindar atención a los heridos, quienes fueron trasladados a distintos hospitales de la zona. Entre ellos se encuentra el conductor del BMW, Carlos Rubén “N”, quien permanece hospitalizado en calidad de detenido.

Peritos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México realizaron el levantamiento de los cuerpos e iniciaron las investigaciones correspondientes para esclarecer los hechos.