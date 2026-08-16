Choque en la México-Querétaro deja dos muertos

Dos personas murieron tras el choque entre dos unidades de carga en la autopista México-Querétaro, a la altura de Tepeji del Río, Hidalgo

Un accidente entre dos vehículos de carga pesada dejó dos personas muertas este sábado 15 de agosto sobre la autopista México-Querétaro, en el municipio de Tepeji del Río, Hidalgo.

El percance ocurrió a la altura de la comunidad de San Juan Otlaxpan. De acuerdo con los primeros reportes, ambas unidades colisionaron y, tras el impacto, una quedó parcialmente atravesada sobre el acotamiento, mientras que la otra terminó volcada fuera de la carpeta asfáltica.

Servicios de emergencia acudieron al lugar

Paramédicos y cuerpos de emergencia se trasladaron al sitio para atender el accidente. Sin embargo, dos de los ocupantes ya no presentaban signos vitales.

El siniestro también generó afectaciones a la circulación en este tramo de la autopista, debido a las labores de rescate y al retiro de las unidades involucradas.

Personal de seguridad permaneció en la zona mientras se desarrollaban las maniobras para retirar los vehículos y restablecer el tránsito.

Las autoridades iniciaron las investigaciones correspondientes para determinar cómo ocurrió el choque y deslindar responsabilidades por la muerte de las dos personas.