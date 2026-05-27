Choque en la México-Puebla deja cuatro muertos

Cuatro personas, entre ellas un adolescente de 15 años, murieron la madrugada de este 26 de mayo tras un choque registrado sobre la autopista México-Puebla

Cuatro personas, entre ellas un adolescente de 15 años, murieron la madrugada de este 26 de mayo tras un choque registrado sobre la autopista México-Puebla.

El accidente ocurrió a la altura del kilómetro 120+500, metros antes de llegar a la gasolinera Makana, con dirección hacia Veracruz.

Las víctimas viajaban en una camioneta Lincoln MKT color negro cuando fueron impactadas por detrás por un tráiler, que las proyectó contra uno de los pilares de concreto que sostienen el segundo piso de la autopista.

Familia acudió a auxiliar a un pariente

De acuerdo con reportes oficiales, las víctimas eran originarias del municipio de Amozoc, Puebla, y habían acudido a ayudar a un familiar cuyo tractocamión presentó una falla mecánica.

Ángel Emmanuel, de 19 años, relató que conducía un tractocamión cuando sufrió una avería a la altura del municipio de Coronango, por lo que solicitó apoyo a sus familiares.

Tres adultos y un adolescente acudieron al sitio para auxiliarlo. Una vez solucionado el problema mecánico, ambos vehículos retomaron el camino rumbo a Amozoc.

Sin embargo, durante el trayecto, un tráiler chocó la camioneta familiar por la parte trasera y la lanzó contra el pilar de concreto.

Conductor responsable escapó

El impacto activó las bolsas de aire de la unidad, pero sus cuatro ocupantes murieron en el lugar debido a la gravedad del choque.

Ángel Emmanuel intentó perseguir al conductor responsable; no obstante, el tráiler también golpeó de costado su tractocamión y logró escapar.

Autoridades y cuerpos de emergencia acudieron al lugar para atender el accidente y realizar las diligencias correspondientes.

Debido al daño en la unidad, fue necesario utilizar herramienta especializada para liberar los cuerpos de las víctimas.

Las labores para retirar la camioneta siniestrada ocasionaron cierres parciales a la circulación y una intensa carga vehicular en la autopista México-Puebla durante varias horas.

Las autoridades mantienen abierta la investigación para localizar al conductor del tráiler involucrado y determinar responsabilidades.