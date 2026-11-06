Choque en la carretera México-Toluca deja 18 heridos

Un camión de pasajeros chocó contra un muro en Cuajimalpa; el saldo preliminar es de 18 lesionados y afectaciones viales rumbo a Ciudad de México

Un camión de transporte público se impactó contra un muro de contención sobre la carretera federal México-Toluca, a la altura de la alcaldía Cuajimalpa, Ciudad de México, durante la mañana de este jueves 5 de noviembre.

El accidente dejó un saldo preliminar de 18 personas lesionadas, entre ellas dos menores de edad.

El percance ocurrió en el kilómetro 25, con dirección a la capital del país, antes de llegar a la zona de casetas. Tras el impacto, la parte frontal de la unidad quedó incrustada en la estructura de concreto, lo que movilizó a elementos de emergencia para atender a los pasajeros afectados.

¿Cómo ocurrió el accidente en la México-Toluca?

Los primeros reportes señalan que el camión, perteneciente a la Ruta 4, habría presentado una falla en los frenos antes de chocar contra el muro. Sin embargo, esta versión no había sido confirmada mediante un dictamen oficial.

El director del Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México, Juan Manuel Pérez Cova, informó que los equipos de emergencia atendían el choque y que las personas lesionadas eran valoradas en el lugar.

De acuerdo con los reportes preliminares, entre los 18 afectados se encuentran 16 adultos y dos niños. La cifra fue difundida por distintos medios, aunque la Secretaría de Movilidad capitalina reportó un número menor de personas lesionadas.

Accidente provoca afectaciones viales rumbo a la Ciudad de México

El choque ocasionó complicaciones para los automovilistas que circulaban por la carretera México-Toluca, debido a que las labores de atención y retiro de la unidad redujeron la circulación a un solo carril en dirección a la Ciudad de México.

El Centro SICT del Estado de México reportó tránsito lento a la altura del kilómetro 25 y pidió a los conductores disminuir la velocidad, manejar con precaución y anticipar sus tiempos de traslado.

La presencia de los cuerpos de emergencia y las maniobras para retirar el camión generaron congestionamiento en las inmediaciones de las casetas, por lo que se recomendó a los usuarios considerar posibles retrasos.