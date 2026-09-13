Choque deja dos muertos y cierra la México-Toluca

Un choque-volcadura dejó dos personas muertas y provocó el cierre de la México-Toluca, a la altura de Cuajimalpa, desde las 05:00 horas

Un accidente registrado durante las primeras horas de este sábado provocó el cierre de la circulación en la autopista México-Toluca, con dirección hacia Toluca, luego de un choque-volcadura que dejó dos personas muertas.

La circulación permanece suspendida desde las 05:00 horas, debido a las labores de emergencia y peritaje que se realizan en el lugar.

El percance ocurrió a la altura del kilómetro 15+800 de la autopista, frente al corporativo de Santander, en la alcaldía Cuajimalpa.

En el accidente estuvieron involucrados un automóvil Audi y un vehículo BYD. Tras el impacto, el Audi terminó volcado, mientras que el BYD se incendió y quedó completamente calcinado.

Dos personas murieron dentro de un vehículo

De acuerdo con los primeros reportes, dentro del BYD permanecían dos personas, al parecer un hombre y una mujer, quienes perdieron la vida como consecuencia del accidente.

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), personal del Heroico Cuerpo de Bomberos (HCB) y del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM) acudieron al sitio para atender la emergencia.

Los bomberos realizaron las labores necesarias para sofocar las llamas que consumieron el vehículo BYD.

Mientras se desarrollaban los trabajos de emergencia, elementos de la policía realizaron un corte a la circulación para mantener segura la zona y evitar que ocurriera otro accidente.

El sitio permanece bajo resguardo de los agentes, mientras personal pericial de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México lleva a cabo las diligencias correspondientes para determinar las circunstancias del choque.

El conductor del Audi resultó con algunos golpes tras el accidente y fue trasladado ante el Ministerio Público.

En esa instancia se realizarán las investigaciones correspondientes para determinar responsabilidades por el percance que provocó el cierre de la autopista México-Toluca.