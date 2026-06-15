Choque de transporte público deja 14 heridos en la México-Pachuca

Un autobús impactó a un microbús que terminó volcado sobre la autopista México-Pachuca; 14 personas resultaron lesionadas

Un aparatoso accidente entre dos unidades de transporte público dejó un saldo de 14 personas lesionadas sobre la autopista México-Pachuca, a la altura de San José, en el municipio de Tlalnepantla.

El percance ocurrió poco antes de las 10:00 horas de este domingo, cuando un autobús y un microbús que circulaban en dirección hacia la Ciudad de México presuntamente lo hacían a exceso de velocidad.

Microbús terminó volcado tras el impacto

De acuerdo con los primeros reportes, el conductor de un autobús de pasajeros impactó por la parte trasera a un microbús de la ruta 18.

La fuerza del choque provocó que la unidad más pequeña perdiera el control, volcara y se arrastrara varios metros sobre la carpeta asfáltica, quedando severamente dañada.

Mientras tanto, el autobús presentó afectaciones principalmente en la parte frontal.

Pasajeros resultan lesionados

Tras el accidente, varios pasajeros quedaron sobre la cinta asfáltica a la espera de atención médica. Entre los lesionados se reportó la presencia de un menor de edad.

Autoridades de Protección Civil de Tlalnepantla informaron que 14 personas fueron atendidas por diversas lesiones, algunas de ellas consideradas de gravedad.

Cuatro de los afectados fueron trasladados a la Cruz Roja de Lázaro Cárdenas, en Tlalnepantla, mientras que dos pacientes requirieron atención especializada y fueron enviados al Hospital de Traumatología de Magdalena de las Salinas.

El accidente obligó al cierre temporal de la autopista mientras los cuerpos de emergencia realizaban labores de rescate, atención médica y retiro de las unidades involucradas.

Al sitio acudieron elementos de Protección Civil y Bomberos de Tlalnepantla, personal de Bomberos de Ecatepec y paramédicos de la Cruz Roja para brindar apoyo a los pasajeros afectados.

Posteriormente, peritos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México iniciaron las investigaciones correspondientes para determinar las causas exactas del percance y deslindar responsabilidades.