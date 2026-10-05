Choque de pipa contra panadería moviliza a bomberos en CDMX

El jefe de Bomberos de la Ciudad de México, Juan Manuel Pérez Cova, informó que no se reportaban personas lesionadas durante la atención del incidente

Una pipa de agua se estrelló contra el área de rosticería de la panadería La Esperanza durante la madrugada de este domingo 4 de octubre, en el cruce de calzada Ermita Iztapalapa y avenida Tláhuac, en la Ciudad de México.

El impacto provocó daños en el establecimiento y movilizó a policías, bomberos y personal de Protección Civil, quienes revisaron el inmueble y realizaron maniobras para retirar la unidad.

De acuerdo con los primeros reportes, la pipa circulaba sobre avenida Tláhuac cuando atravesó el camellón de Eje 8 Sur y terminó contra el negocio.

El operador señaló ante las autoridades que se había quedado dormido mientras conducía. Su declaración forma parte de las diligencias para establecer las causas del choque y deslindar responsabilidades.

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana aseguraron al conductor tras el accidente.

Bomberos cierra la válvula de un tanque de gas

Durante la atención de la emergencia, los bomberos cerraron preventivamente la válvula de un tanque estacionario de gas LP ubicado en el establecimiento. Personal de Protección Civil también evaluó las condiciones de riesgo en el lugar.

El jefe de Bomberos de la Ciudad de México, Juan Manuel Pérez Cova, informó que no se reportaban personas lesionadas durante la atención del incidente.

Las maniobras para retirar la pipa ocasionaron cierres temporales en el cruce de Ermita Iztapalapa y Tláhuac. Posteriormente, los mismos bomberos dieron por concluido el servicio.