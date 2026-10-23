Choque de Metrobús en Iztacalco, CdMX deja 27 lesionados

El accidente ocurrió cerca de la estación Iztacalco de la Línea 2, sobre avenida Té, casi en el cruce con la calle Resina, en la colonia Granjas México

Un choque entre dos unidades del Metrobús de la Ciudad de México dejó 27 personas lesionadas la mañana de este miércoles 21 de octubre, en la alcaldía Iztacalco.

El accidente ocurrió cerca de la estación Iztacalco de la Línea 2, sobre avenida Té, casi en el cruce con la calle Resina, en la colonia Granjas México.

De acuerdo con el informe preliminar del Gobierno capitalino, el autobús identificado con el número económico 3308 se impactó por alcance contra la parte trasera de la unidad 9306. Hasta el momento, las autoridades no han determinado qué provocó la colisión.

¿Cómo ocurrió el choque del Metrobús en Iztacalco?

Tras el impacto, los operadores de ambas unidades dieron aviso al Centro de Control del Metrobús, que coordinó el envío de los servicios de emergencia para revisar a los pasajeros y brindar atención a quienes resultaron heridos.

El accidente movilizó a personal de atención médica y a representantes del sistema de transporte, quienes acudieron al lugar para dar seguimiento a las personas afectadas.

Dan seguimiento médico a los lesionados

Personal del Metrobús, representantes de la aseguradora y directivos de las empresas operadoras participaron en las labores de atención y en la coordinación de los pases médicos para los usuarios lesionados.

La dependencia capitalina informó que colaborará con las autoridades correspondientes para esclarecer lo ocurrido y determinar las responsabilidades por el accidente.

Asimismo, indicó que dará seguimiento a la atención de las personas afectadas para procurar que reciban la asistencia médica necesaria.